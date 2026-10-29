Подавший сигнал о возгорании самолет сел в Архангельске

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Наши службы были готовы, расчет прибыл. Самолет сел, пассажиров высадили штатно, багаж выдали штатно», – рассказали в воздушной гавани ТАСС.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Специалисты осмотрели борт после посадки и не обнаружили очагов возгорания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе падение уровня масла стало предварительной причиной вынужденной посадки пассажирского лайнера S7 в Омске.

В начале месяца борт Airbus A320 передал сигнал бедствия и приземлился в аэропорту Манчестера.

В прошлом месяце самолет авиакомпании AJet совершил экстренную посадку в Анталье из-за смерти пассажирки на борту.