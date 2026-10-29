Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.0 комментариев
Подавший сигнал о возгорании самолет сел в Архангельске
Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Архангельск, подал сигнал о срабатывании пожарной сигнализации перед приземлением, после чего совершил штатную посадку, сообщили в аэропорту Талаги.
«Наши службы были готовы, расчет прибыл. Самолет сел, пассажиров высадили штатно, багаж выдали штатно», – рассказали в воздушной гавани ТАСС.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Специалисты осмотрели борт после посадки и не обнаружили очагов возгорания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе падение уровня масла стало предварительной причиной вынужденной посадки пассажирского лайнера S7 в Омске.
В начале месяца борт Airbus A320 передал сигнал бедствия и приземлился в аэропорту Манчестера.
В прошлом месяце самолет авиакомпании AJet совершил экстренную посадку в Анталье из-за смерти пассажирки на борту.