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    29 октября 2026, 08:30 • В мире

    Европа перешла на американский газ и утратила доверие к США

    Европа перешла на американский газ и утратила доверие к США
    @ Bihlmayerfotografie/imago-images/TASS

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Среди населения Европы произошел обвал симпатий к США, утверждают социологи: 58% жителей стран ЕС больше не считают их надежным союзником, а 73% полагают, что Евросоюз должен идти своим путем. Лидеры население как будто бы слышат и призывают к тому же. Но это очередной фарс.

    Евросоюз и США вот уже несколько месяцев демонстративно разрывают отношения. Об этом говорят политические лидеры, на это указывают опросы общественного мнения и программные документы. Будто два ключевых члена некогда коллективного Запада превращаются в ожесточенных конкурентов, а то и в противников.

    Вопрос в том, насколько соответствуют публичное ощущение и громкие заявления реальному состоянию дел. Насколько европейские слова о суверенитете вяжутся с их материальной и ментальной готовностью стать истинно независимыми.

    Казалось бы, общество для себя этот вопрос уже решило. Согласно исследованию Фонда Бертельсмана, лишь 42% граждан ЕС считают США надежным партнером (даже не союзником). Причем во Франции и Германии (двух странах – лидерах Евросоюза) цифры ниже среднеевропейских показателей – 39% и 27% соответственно. Видимо, немцы наконец осознали, во что их втравили американцы в 2022 году.

    Если же говорить об отношении США как к союзнику, то опрос Европейского совета по международным отношениям, проведенный в середине года, показал еще более безрадостную картину: в союзнические отношения со Штатами верят лишь 11% респондентов. В то же время 25% называли Америку соперником или даже противником.

    Главным виновником такого «разворота» называют Дональда Трампа. Нынешние президент и вице-президент США действительно не церемонятся с ЕС. Не только игнорируют европейские интересы, но и унижают европейских лидеров.

    Однако Трамп оказался скорее катализатором. Интересы США и ЕС – экономические, политические и даже ценностные – разошлись уже давно, а внешнеполитический эгоизм Вашингтон демонстрирует уже более 20 лет, со времен иракской кампании Джорджа Буша-младшего.

    Мозговые центры оппозиционной сейчас Демократической партии указывают на то, что из отношений между США и ЕС вынут ключевой элемент – доверие. «Это важнейший компонент международных альянсов и крупномасштабных систем управления. Отсутствие доверия обесценивает все аспекты отношений, подрывает доверие к системе и со временем делает ее устаревшей», – говорят они.

    Своей риторикой и действиями Трамп всего лишь признал, что союз-то голый. Это тоже часть «новой искренности».

    Впрочем, доверия не осталось в том числе и благодаря нынешнему главе Белого дома, который проигнорировал европейские интересы в экзистенциальном для Брюсселя вопросе. «Дональд Трамп предал Украину… Лидеры Европы больше не могут доверять ни единому слову, исходящему из Вашингтона», – возмущается британская The Guardian.

    Президент США прямым текстом говорит, что в случае, если Европа не вернется к нормальному курсу, не откажется от безумной левой политики, не закроет границы, не депортирует мигрантов, Штаты отойдут в сторонку и будут смотреть в будущее в одиночку. «Мы поддерживаем Европу, несмотря на ее недостатки, слабости и, будем надеяться, временную потерю курса. Но если они в ближайшее время не найдут свой путь, у нас не останется иного выбора, кроме как уйти», – заявил Трамп.

    Неудивительно, что 73% респондентов опроса Фонда Бертельсмана считают, что Европе настало время самой отойти в сторону от США и идти своим путем.

    Казалось бы, европейские элиты так и сделали. Например, они признали, что, вопреки общественной вере в это, в случае начала войны Европы против, например, России США необязательно придут европейцам на помощь. Просто потому, что не обязаны.

    «Пятая статья НАТО подразумевает начало консультаций, а не обязательное вступление в конфликт со всеми своими войсками. Можно отделаться военной, финансовой или дипломатической помощью, а то и вообще остаться в стороне», - объясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    Поэтому Франция, предлагающая расширить свой ядерный зонтик (по сравнению с США хлипкий – всего 290 боеголовок) на другие страны, встречает с их стороны одобрение. Поэтому под чутким руководством Урсулы фон дер Ляйен (в прошлом - военного министра Германии) Еврокомиссия пытается создать единую европейскую армию.

    «Ядром здесь являются так называемые силы Коалиции желающих – Франция, Британия и Германия, которые создали штаб под командованием британского генерала с бюджетом 200 миллионов евро в год. Сейчас они проводят учения в Латвии, а до этого проводили в ФРГ крупнейшие со второй мировой войны учения военно-воздушных войск», – говорит Андрей Клинцевич.

    Главная проблема этой коалиции в несостоятельности. «Европейцы сейчас пытаются выстроить свою оборонительную структуру в отрыве от американцев. Но последний доклад главнокомандующего войсками НАТО генерала Алексиса Гринкевича от 12 октября говорит о том, что оборонительную стратегию они пока выстраивают совместную, общенатовскую, и американцы в ней участвуют», – продолжает эксперт.  

    Это происходит в силу того, что целый ряд важных высокотехнологичных военных сегментов находится под полным контролем Соединенных Штатов.

    «Автономия в сфере безопасности – это всегда попытка выдать желаемое за действительное. А действительное заключается в том, что американцам удается взять под контроль все ключевые сферы, от которых будет зависеть евроатлантическая безопасность в будущем.

    Это все, что связано с глобальным военным облаком НАТО, управлением мультидоменных операций, сферой военного искусственного интеллекта»,

    - объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    В теории Европа могла бы создать собственные высокотехнологичные инструменты и довести ВПК до современного состояния, благо компетенции имеются. Однако на это нужны колоссальные деньги, а большинство жителей стран ЕС (тех самых, которые говорят о необходимости «идти своим путем») не готовы на сокращение социалки во имя увеличения оборонных расходов.

    Аналогичная зависимость существует и в других сферах. Например, в энергетике.

     «Была ли Европа еще 10 лет назад зависима от Америка в плане энергетики? Нет! А сейчас зависима»

     - напоминает Дмитрий Офицеров-Бельский.

    На долю США приходится 18% евросоюзовского импорта нефти, 27% импорта газа, а по СПГ она достигает 63%. Причем зависимость эту Евросоюз ликвидировать не собирается. Речь в данном случае не только о позиции элит: идею возобновления импорта энергоресурсов из России (а это чуть ли не единственный способ диверсифицировать поставки) поддерживает большинство жителей лишь нескольких стран ЕС, включая Болгарию, Италию и Венгрию.

    С геополитическим выбором тоже туговато. За счет альянса с США угасающие европейские страны получают возможность участвовать в международных делах, играть роль в конструировании новых основ мировой политики. Если они откажутся от этого союза, на кого им переключаться?

    Две альтернативы – Китай и Россия – для них при нынешнем курсе недоступны. Две страны, которых выбирают в соцопросах вместо США как нового ключевого союзника – Канада и Великобритания – близки и понятны.

    «Европейцы воспринимают Канаду как некий европейский филиал на американском континенте. Для Франции близким является Квебек, а Англия до сих пор считает ее своей колонией», - говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Вот только Оттава и близко не обладают таким влиянием, как Вашингтон.  

    Поэтому возникает парадокс, когда общественное недовольство и утрата доверия фактически компенсируются сохраняемой и даже поддерживаемой зависимостью. «Разобщение США-ЕС есть, но скорее на эмоциональном уровне. Ответы людей в соцпопросах указывают не на союзничество, а на симпатию. На того, кого ты считаешь себе подобным», - объясняет Дмитрий Офицеров-Бельский.

    При этом европейские элиты, выражающие готовность идти своим путем, постоянно оглядываются на Вашингтон в надежде на то, что идти никуда не придется.

    «Европейцы не ожидают, что Америка при Трампе будет их защищать, и они признают необходимость большей автономности в сфере безопасности, даже финансируемой за счет общего долга. Но они считают, что отношения, скорее всего, улучшатся после Трампа, и хотят оставить дверь открытой для такой возможности», - говорится в июньском докладе Европейского совета по международным отношениям.

    При подходе «я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она чтобы посмотреть не оглянулся ли я» далеко по пути к независимости не пройдешь.

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