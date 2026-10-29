Митинг из-за столкновения поездов в Мадриде завершился стычками с полицией

EFE: Акция протеста из-за крушения поездов в Мадриде закончилась стычками

Tекст: Мария Иванова

Более тысячи человек собрались у здания министерства транспорта в Мадриде. Во время митинга, организованного крайне правыми группами, полицейским пришлось применить силу и слезоточивый газ против некоторых участников. В итоге манифестанты были разогнаны, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Железнодорожная катастрофа произошла утром 28 октября в районе населенного пункта Урда (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча). Там столкнулись два пассажирских поезда, следовавшие по маршруту Мадрид – Севилья. В составах находились более 540 человек, два вагона одного из поездов сошли с рельсов.

По последним данным, жертвами аварии стали 68 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду предварительной причиной столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Толедо назвали человеческую ошибку.

Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить обстоятельства железнодорожной катастрофы.

Министерство иностранных дел России выразило искренние соболезнования испанскому народу в связи со случившимся.