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Митинг из-за столкновения поездов в Мадриде завершился стычками с полицией
EFE: Акция протеста из-за крушения поездов в Мадриде закончилась стычками
Манифестация в испанской столице, созванная после крупной железнодорожной катастрофы в провинции Толедо, переросла в столкновения участников с полицией.
Более тысячи человек собрались у здания министерства транспорта в Мадриде. Во время митинга, организованного крайне правыми группами, полицейским пришлось применить силу и слезоточивый газ против некоторых участников. В итоге манифестанты были разогнаны, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.
Железнодорожная катастрофа произошла утром 28 октября в районе населенного пункта Урда (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча). Там столкнулись два пассажирских поезда, следовавшие по маршруту Мадрид – Севилья. В составах находились более 540 человек, два вагона одного из поездов сошли с рельсов.
По последним данным, жертвами аварии стали 68 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду предварительной причиной столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Толедо назвали человеческую ошибку.
Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить обстоятельства железнодорожной катастрофы.
Министерство иностранных дел России выразило искренние соболезнования испанскому народу в связи со случившимся.