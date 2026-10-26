Эксперт: ЕС будет толкать Белград к антироссийской политике

Политолог Межевич: Победители выборов в Сербии рискуют перейти в статус проигравших

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Для Сербии характерна быстрая смена политических циклов. Местное общество не приемлет долгого нахождения одних и тех же фигур у власти. Исключение составляют только абсолютно уникальные деятели вроде Иосипа Броз Тито. Он сумел привести страну к таким достижениям в экономике и политике, что его уважали одновременно в Москве и Вашингтоне, в Пекине и Нью-Дели. Экс-президент Сербии Александр Вучич подобным похвастаться не может», – пояснил Николай Межевич, профессор факультета международных отношений СПбГУ.

Эксперт также напомнил, что большую часть пребывания на посту президента Вучич имел пограничный рейтинг среди электората – чуть более 50%. «По позициям Сербской прогрессивной партии ударила также социальная и экономическая неустроенность внутри государства», – указал политолог. Впрочем, спрогнозировал собеседник, победители нынешних выборов в течение ближайших двух лет рискуют перейти в статус проигравших.

«Допускаю, что лидеры «Студенческого списка» не очень понимают, как работает большая политика. Вучич был весьма квалифицированным руководителем, особенно в части соблюдения баланса между интересами различных глобальных сил – России, Запада, Азии. Не уверен, что нынешние триумфаторы смогут придерживаться обещанной многовекторности», – признался спикер.

Эксперт указал: хаос на Балканах стратегически не выгоден ни Москве, ни Брюсселю, что не помешает Европе давить на новую партию власти, чтобы отдалить Белград от Москвы. «Думаю, ЕС попытается вынудить сербскую сторону перейти к более антироссийской повестке, в том числе и в плане санкций. И «Студенческий список» не сможет отказать», – посетовал собеседник.

Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич признал, что его партия потерпела поражение на парламентских выборах, в то время как оппозиционный блок «Студенческий список» одержал победу, передает РИА «Новости». «У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошел в Скупщину», – сказал он в штаб-квартире Сербской прогрессивной партии.

Он подчеркнул, что не будет чинить препятствий конкурентам. При этом экс-президент заявил, что за победой оппозиции стоят «глубинное государство» США и силы из стран ЕС. Вучич также не исключил, что в марте-апреле новые власти Сербии введут санкции против России. «Они сделают все, чего мы не хотели», – добавил он.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта поздравили «Студенческий список» с победой. «Мы готовы поддержать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления сильных демократических институтов, а также совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе», – заявили они.

Москва надеется, что новые власти Сербии будут стремиться к конструктивным отношениям с Россией, заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Что касается новой политической силы, которая придет к власти в результате выборов, мы хотим выразить надежду, что ее действия будут также направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений», – сказал журналистам представитель Кремля.

Тем временем сторонники «Студенческого списка» устроили стихийное празднование в центре Белграда. Жандармерия в тяжелой экипировке и полиция под оскорбительные крики и свист молодежи покинули центр столицы.

Собравшаяся толпа повалила ограждение и разрушила пустующий лагерь сторонников Вучича «Чациленд», а также подожгла несколько палаток. Затем молодежь собралась на ступенях здания Скупщины, где скандировала, пела, свистела, размахивала флагами, зажигала файеры, запускала фейерверки.

Видео выступления Вучича смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.