Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.8 комментариев
Подозреваемых в подготовке беспорядков в день выборов задержали в Сербии
Полиция Сербии задержала планировавших беспорядки на выборах
Сербская полиция провела задержания лиц, которые подозреваются в подготовке беспорядков в день парламентских выборов 25 октября.
Задержания прошли в Белграде, Нови-Саде и Кралеве, сообщает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии. По данным правоохранителей, подозреваемые собирались приехать в столицу в день голосования для участия в беспорядках.
Парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Бывший президент страны Александр Вучич, который подал в отставку 27 сентября, возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет ее кандидатом в премьер-министры. Его основным оппонентом будет объединение «Студенческий список» во главе с кардиологом Илией Срдановичем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вучич на митинге заявил о поддержке со стороны президента России Владимира Путина.
В пятницу вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич пообещал сохранить курс на сотрудничество Сербии и России после выборов.
В августе полиция также задержала 11 человек на несогласованной акции протеста в сербском Валево.