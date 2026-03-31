Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.0 комментариев
Умер актер «Улиц разбитых фонарей» Соловьев
Актер театра и сериала «Улицы разбитых фонарей» Николай Соловьев ушел из жизни в возрасте 67 лет, сообщили в пресс-службе Новосибирского городского драматического театра.
Артист был одним из тех, кто стоял у истоков этого театра и на протяжении десятилетий оставался одной из его ключевых фигур, говорится на сайте учреждения.
Сцене Новосибирского драмтеатра Соловьев отдал 32 года, за которые сыграл более 70 ролей в спектаклях. В 2006 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Коллеги вспоминают, что Соловьев «по праву был горячо любим и высоко ценим как театральными критиками и коллегами по цеху, так и зрителями». В кино и на телевидении актер запомнился ролями в сериалах «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и «Улица разбитых фонарей – 16».
Ранее на 51-м году жизни скончался Александр Хомик, известный широкому зрителю по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».