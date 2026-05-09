Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.2 комментария
Парламент Венгрии утвердил Мадьяра на пост премьер-министра
Венгерские депутаты проголосовали за назначение Мадьяра новым премьер-министром
Лидер политической силы «Тиса» Петер Мадьяр официально вступил в должность главы правительства после голосования депутатов и принесения присяги на государственном флаге.
Законодательный орган страны одобрил кандидатуру политика на высший государственный пост, передает РИА «Новости». Спикер парламента Агнеш Форстхоффер официально объявила итоги прошедшего заседания.
«Парламент Венгрии 140 голосами за, 54 голосами против и при одном воздержавшемся избрал Петера Мадьяра премьер-министром Венгрии», – заявила она.
Сразу после оглашения результатов голосования политик принес торжественную присягу на национальном флаге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венгрии Тамаш Шуйок предложил кандидатуру Петера Мадьяра на пост руководителя правительства.
Будущий премьер-министр ранее анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Евросоюзом для получения замороженных средств.