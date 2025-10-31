Белоусов объявил о назначении Осьмакова замминистра обороны России

Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.2 комментария
Белоусов: Василий Осьмаков назначен новым заместителем министра обороны России
Бывший первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков назначен новым заместителем министра обороны России, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Министр обороны Андрей Белоусов объявил о назначении Василия Осьмакова на пост заместителя министра обороны Российской Федерации, передает ТАСС.
Белоусов представил Осьмакова на заседании Совета министров обороны государств СНГ.
«Василия Сергеевича Осьмакова многие знают по его прошлой работе. Он был первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации», – заявил Белоусов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Василия Осьмакова от должности первого заместителя министра промышленности и торговли России.