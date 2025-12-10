Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.6 комментариев
«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали партию спецтехники в зону СВО
Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Наша Правда» передала бойцам специальной военной операции очередную партию специальной техники, сообщил руководитель ЦИК партии, координатор проекта Историческая память, депутат Госдумы Александр Сидякин.
Сидякин написал в своем Telegram-канале, что автомобили и оборудование для пункта управления – компьютеры и телевизоры – были отправлены девятой бригаде 51-й армии.
Он сообщил: «Нашим доблестным бойцам от Единой России и фонда «Наша Правда» передали очередную партию специальной техники».
Сидякин отметил, что эта помощь обеспечит возможность просматривать линию боевого соприкосновения, что важно для отражения контратак со стороны ВСУ.
114-й бригаде группировки «Центр» направили мотоциклы, беспилотники мавик и скворцы, чтобы повысить мобильность и разведывательные возможности на Красноармейском направлении. Как подчеркнул Сидякин, партия намерена и дальше оказывать поддержку части тем подразделениям, которые находятся на передовой, помощь направляется ежедневно.
