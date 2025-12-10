Госдума отклонила проект закона о запрете отказа в страховке по возрасту и полу

Госдума отклонила запрет на дискриминацию при страховании по полу и возрасту

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госдума отклонила в первом чтении законопроект ЛДПР, который предусматривал запрет страховым компаниям отказывать в заключении договора страхования на основании пола, возраста, национальности, религии и других признаков, передает РИА «Новости».

Законопроект был направлен на защиту пожилых граждан и лиц с инвалидностью от отказов страховых компаний при заключении добровольных договоров. В документе предлагалось запретить такие отказы по ряду признаков, среди которых раса, происхождение, имущество, семейный и социальный статус, инвалидность и место жительства.

Профильный комитет Госдумы по финансовому рынку выступил против инициативы, указав, что на добровольное страхование распространяются положения Гражданского кодекса, где условия договора определяют сами стороны. В заключении комитета подчеркивается, что возраст и состояние здоровья непосредственно влияют на степень страхового риска и вероятность наступления страхового события, поэтому не могут быть типизированы либо исключены страховщиком из оценки.

Правительство также не поддержало законопроект, посчитав его положения нуждающимися в доработке. В отзыве отмечается, что проект не исключает возможность отказов на иных основаниях и может привести к смешению обязательного и добровольного страхования, а также затруднить применение экономически обоснованных страховых тарифов страховщиками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывание страховки и дополнительных услуг без согласия клиента. Документ также гарантировал право на возврат уплаченных за такие услуги средств.

