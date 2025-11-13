Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.2 комментария
Путин поздравил 33-й мотострелковый полк с получением звания «гвардейский»
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 33-го мотострелкового полка с присвоением почетного звания «гвардейский», соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Президент выразил уверенность, что воины-гвардейцы и в будущем будут хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России. Глава государства также пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья и успехов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 33-му мотострелковому полку почетного наименования «гвардейский».
До этого Путин присвоил 127-й отдельной бригаде разведки звание «гвардейская».