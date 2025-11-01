  • Новость часаВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске
    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку
    Дробницкий счел спекуляцией данные об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk Киеву
    Захарова прокомментировала признание Протасевича
    Институт Пушкина назвал самое длинное слово русского языка
    Появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске
    Группу офицеров ВСУ уничтожили в Харьковской области
    Мема заявил о праве России требовать компенсацию у ЕС за финансирование Украины
    Мирошник объяснил слова Зеленского о готовности воевать два-три года
    Суд в Турции решил передать виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России
    Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.

    Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    1 ноября 2025, 14:30 • Новости дня

    Путин присвоил 127-й отдельной бригады разведки звание «гвардейская»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление по случаю присвоения 127-й отдельной бригады разведки статуса «гвардейская», отдельно подчеркнув проявленные героизм и самоотверженность военнослужащих.

    Президент России Владимир Путин поздравил личный состав 127-й отдельной бригады разведки с присвоением почетного наименования «гвардейская», сообщается на сайте Кремля.

    «Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – отметил Путин.

    Бригада была удостоена почетного наименования за героизм, стойкость и мужество, продемонстрированные при защите Отечества и охране государственных интересов России. Путин выразил уверенность, что воины-гвардейцы всегда будут верны присяге, с достоинством выполнять свой долг, обеспечивать безопасность государства и мирную жизнь российских граждан.

    Глава государства подчеркнул преданность воинскому долгу военнослужащих данной части, а также пожелал им успехов в дальнейшем несении службы.

    Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» бригаде после посещения госпиталя им. Мандрыка 29 октября.

    Военнослужащие 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии ранее получили орден Мужества за установление контроля над малым железнодорожным Антоновским мостом в Херсонской области.

    31 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин внес изменения в состав Совета безопасности

    Путин включил Руденю в состав Совбеза и исключил Краснова

    Путин внес изменения в состав Совета безопасности
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о корректировке состава Совета безопасности.

    Согласно опубликованному документу, в состав Совбеза включен полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Одновременно из списка выведен председатель Верховного суда Игорь Краснов.

    «Включить в состав в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Руденю И. М. – полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; исключить из состава Краснова И. В.», – говорится в указе.

    В пятницу Путин предложил Совбезу обсудить меры по безопасности дорог.

    На прошлом совещании Путин обсудил с Совбезом вопросы усиления и совершенствования мер борьбы с терроризмом.

    31 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация

    Соболев назвал ложью слова о поражении российского комплекса «Орешник»

    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка о якобы уничтожении установленного в России комплекса, назвав подобные сообщения выдумкой и попыткой давления на Европу.

    Высказывание главы СБУ Василия Малюка о том, что украинские силы уничтожили один из ракетных комплексов «Орешник» на российской территории два года назад, опроверг член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, сообщает NEWS.ru. По словам депутата, эта информация не соответствует действительности и является дезинформацией.

    «Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» – полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Думаю, что такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем. Киев сейчас будет искать любые поводы, чтобы деньги, которые им выделяет Европа, шли в полном объеме, даже с превышениями. Поэтому будут делать все для этого, в том числе по линии дезинформации и откровенной лжи», – высказался Соболев.

    Эксперт Вадим Козюлин, занимающий пост заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, ранее отмечал, что размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии оказывает влияние на безопасность региона. Он подчеркнул, что это мешает гегемонии военного блока ЕС и НАТО, что вызывает недовольство западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре.

    31 октября 2025, 19:22 • Видео
    Украина стала страной бегущих

    Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    1 ноября 2025, 11:44 • Новости дня
    Появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске
    Появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появилось видео высадки украинских спецназовцев ГУР в Красноармейске (украинское название – Покровск), часть которых была уничтожена во время операции, сообщили военкоры.

    Кадры уничтожения дронами спецназа ГУР, попытавшегося высадится в заблокированный Красноармейск на вертолетах, появились в Сети. Военкоры предполагают, что целью операции могла быть в том числе попытка вывесить на расположенную рядом стелу «Покровск» украинский флаг, сообщается в Telegram-канале «Повернутые на войне».

    По данным Reuters, главное управление разведки (ГУР) Украины высадило вертолетный десант в Красноармейске, который находится в осаде, с целью вести боевые действия в восточной части города, пишет украинское издание «Страна».

    Операцией, по данным агентства и украинских СМИ, руководит лично глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Для десантирования были задействованы вертолеты Black Hawk.

    Корреспондент издания Оливер Кэрролл уточняет, что ГУР якобы проводит «дерзкое контрнаступление» для разблокирования логистических маршрутов, однако подлинность видеозаписей о высадке лично он проверить не смог. Украинское издание «Суспильное» также ссылается на свои источники и отмечает, что штурмовые группы ГУР якобы «входят на стратегически важные направления города», однако официального подтверждения этих данных также нет.

    Параллельно украинские военные подчеркивают, что действия ГУР – это тактическая операция, не означающая масштабного контрнаступления.

    Согласно данным российских военных пабликов, часть спецназа сразу после высадки была уничтожена ударами дронов. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подтвердил потери среди украинских спецназовцев, однако украинские источники пока этих сведений не комментировали.

    Видеоролики высадки и боя активно распространяются в соцсетях, что вызвало негодование среди некоторых украинских военных из-за угрозы безопасности бойцов.

    Как отмечают эксперты, заброска спецназа по воздуху свидетельствует, что город практически блокирован и полномасштабный сухопутный коридор для ВСУ более невозможен. Ситуация в Красноармейске, по данным аналитиков, остается крайне сложной, а динамика на картах последних дней показывает ухудшение позиций украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отсутствие руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова на брифинге с Владимиром Зеленским спровоцировало слухи о его скором уходе с поста.

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.

    Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для украинских военных в Красноармейске и Димитрове безнадежная, и им лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    1 ноября 2025, 08:49 • Новости дня
    ВСУ потеряли бригаду и полк при «мясных» штурмах в Сумской области

    ВСУ утратили 71-ю бригаду и 225-й полк при «мясных» штурмах в Сумской области

    ВСУ потеряли бригаду и полк при «мясных» штурмах в Сумской области
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе «мясных» штурмов в Сумской области практически полностью выведен из строя 71-я бригада и 225-й полк ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    ВСУ практически полностью потеряли 71-ю отдельную егерскую бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк в результате лобовых атак в Сумской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили представители российских силовых структур.

    По словам российского силовика, командование ВСУ в «мясных штурмах» практически полностью «сточило» бригаду и полк.

    Он также отметил, что на данный момент доукомплектование украинских штурмовиков производится за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация действует по всей линии фронта на Сумском направлении. «Северяне» продвинулись в лесополосах Сумской области несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ.

    В результате применения ФАБ между Покровским и Новоалександровкой уничтожена часть 154-й бригады ВСУ.

    В Харьковской области уничтожена группа украинских офицеров при попытке выйти из окружения.

    Президент России Владимир Путин заявил, что глубина зоны безопасности на Сумском направлении должна составить от восьми до 12 километров и не исключил возможность взятия Сум.

    1 ноября 2025, 07:59 • Новости дня
    Разведчик ВСУ раскрыл данные о подготовке иностранцев на Яворовском полигоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Захваченный украинский разведчик Владимир Ли рассказал о подготовке нескольких сотен новобранцев и иностранных наемников к боевым действиям на Яворовском полигоне, подробно описав проводимые там тренировки.

    Ли предоставил подробную информацию о подготовке украинских военных и иностранных наемников на Яворовском полигоне, передает ТАСС.

    Он уточнил, что на объекте проходят тренировки по медицинской подготовке, штурму многоэтажных зданий, передвижению по лестницам и окопам, а также обучаются ношению бронежилетов и обращению с оружием.

    По его сведениям, численность новобранцев на полигоне варьируется от 200 до 400 человек. Российские силовые структуры заявили, что Ли предоставил координаты расположения объектов на территории полигона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный сержант заявил, что британские инструкторы проявили некомпетентность при подготовке бойцов.

    Российские военные опубликовали видео с последствиями ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом. Иностранные наемники на Украине столкнулись с трудностями, ранее им неизвестными.

    1 ноября 2025, 08:18 • Новости дня
    Группу офицеров ВСУ уничтожили в Харьковской области
    Группу офицеров ВСУ уничтожили в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харьковской области уничтожена группа украинских офицеров, которые пытались самостоятельно выйти из окружения, не дождавшись поддержки, сообщили в российских силовых структурах.

    Группа офицеров ВСУ была уничтожена в Харьковской области при попытке самостоятельно покинуть окружение, передает ТАСС.

    Как сообщили в силовых структурах России, украинские военные предприняли попытку выйти из окружения, не дождавшись группы поддержки и не подозревая, что за их действиями уже ведется наблюдение.

    По словам собеседника агентства, «на харьковском направлении наши операторы БПЛА уничтожили украинских офицеров. Те, не дождавшись группу поддержки, попытались сами выехать из окружения, не зная, что за ними установлен контроль. Как только пикапы и бронеавтомобиль «Хамви» выдвинулись со своих мест дислокации, по ним были нанесены многочисленные удары дронами».

    Также уточняется, что техника ВСУ была полностью уничтожена ударами российских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции возле Волчанска и Константиновки. Вооруженные силы России продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Служащие группы «Север» выяснили, что командиры ВСУ лгут штурмовикам, чтобы те не покинули позиции.

    1 ноября 2025, 13:07 • Новости дня
    ВС России ударили по инфраструктуре военных аэродромов
    ВС России ударили по инфраструктуре военных аэродромов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также местам хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 205 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 084 беспилотника, 633 ЗРК, 25 788 танков и других бронемашин, 1 608 боевых машин РСЗО, 30 974 орудия полевой артиллерии и миномета, 45 448 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили цеха сборки ракет «Фламинго».

    За день до этого ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине. А ранее они поразили перевозивший вооружение и технику ВСУ поезд.

    1 ноября 2025, 12:52 • Новости дня
    ВС России пресекли высадку с вертолета группы ССО ГУР у Красноармейска

    Минобороны сообщило об уничтожении боевиков ССО ГУР у Красноармейска

    ВС России пресекли высадку с вертолета группы ССО ГУР у Красноармейска
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные предотвратили попытку высадки группы ССО ГУР с вертолета недалеко от Красноармейска, уничтожив всех находившихся на борту, сообщило Министерство обороны.

    Высадка группы сил специальных операций Главного управления разведки Украины с вертолета была пресечена российскими войсками, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Попытка произошла примерно в одном километре северо-западнее окраины Красноармейска, который находится на территории Донецкой Народной Республики.

    По информации Министерства обороны, все 11 человек, покинувшие вертолет, были уничтожены в ходе проведенной операции.

    Ранее появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске. Операцией руководит лично глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России).

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.

    1 ноября 2025, 13:41 • Новости дня
    ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске
    ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» за последние сутки сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения в Красноармейске.

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, завершается зачистка от украинских боевиков территории Гнатовки и Рога в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова.

    За минувшие сутки в этом районе уничтожено до 190 украинских военнослужащих, бронемашина, пять пикапов, два миномета и орудие полевой артиллерии.

    Пресечена высадка с вертолета группы сил спецопераций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска ДНР. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Елбицкого, Гнатовки, Гришино, Котлино, Панковки, Родинского, Розы Люксембург, Удачного ДНР, Ивановки и НовопавловкиДнепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 405 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Варачино, Искрисковщины, Кондратовки, Новой Сечи и Павловки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Синельниково.

    При этом ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов с матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Дружелюбовки, Петропавловки Харьковской области, Масляковки, Новоселовка, Ставкок и Яровой ДНР.

    Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска Харьковской области.

    Отражена очередная атака противника в северо-западном направлении с целью выхода из кольца окружения. Уничтожены восемь боевиков 16-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, пресечены две попытки деблокирования окруженных формирований подразделениями 151-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Петровки и Великой Шапковки. Уничтоженоы до 20 боевиков.

    За последние сутки в районе Купянск уничтожены до 50 украинских военнослужащих, американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль «Казак» и пять пикапов.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и пять складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ поблизости от Васюковки, Веролюбовки, Дроновки, Звановки, Константиновки и Северска ДНР.

    Противник при жтом потерял до 225 военнослужащих, французский бронетранспортер VAB, американский бронеавтомобиль HMMWV и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Новоалександровки, Червоного Лимана, Днепропетровской области, Новониколаевки, Рыбного и Успеновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, три броне машины, четыре артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Красноармейском направлении Донецкой народной республики продолжаются сложные городские столкновения, где подразделения России ведут наступательные действия даже в сложных погодных условиях.

    Командование ВСУ понесло большие потери личного состава под Красноармейском (украинское название Покровск), который не собиралось оставлять, поэтому эффективной обороны не было, а укрепить город к наступлению российских войск не успели, отметил военный эксперт Виталий Киселев.

    1 ноября 2025, 05:20 • Новости дня
    ВС России с начала года освободили более 280 населенных пунктов

    ВС России с начала 2025 года освободили более 280 населенных пунктов

    ВС России с начала года освободили более 280 населенных пунктов
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России освободили более 280 населенных пунктов с начала 2025 года, согласно данным еженедельных и ежедневных сводок Министерства обороны.

    «С начала года российские группировки войск освободили 285 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республик, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Курской областях», – передает ТАСС.

    Напомним, ранее агентство подсчитало, что Вооруженные силы Украины с начала 2025 года потеряли более 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

    Как писала ранее газета ВГЗЛЯД, военкор Громов назвал условия для выхода ВС России на оперативный простор в ДНР. Группировка «Север» освободила населенный пункт Тихое в Харьковской области. Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске.


    1 ноября 2025, 05:36 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил массовые потери ВСУ под Красноармейском ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ понесло большие потери личного состава под Красноармейском (украинское название Покровск), который не собиралось оставлять, поэтому эффективной обороны не было, а укрепить город к наступлению российских войск не успели, считает военный эксперт Виталий Киселев.

    «Даже сегодня они  не подготавливают запасные фортификационные сооружения в Красноармейске для дальнейшего отступления своих войск – тактического бегства в тыл к себе», – сказал он ТАСС.

    По словам Киселева, вероятно, ВСУ начнут использовать жилую застройку для укрепления обороны. Будут снова выгонять из частных домов жителей, угрожая или даже расстреливая их и занимая их дома и подсобные помещения, подвалы и  превращая всю жилпостройку в укрепрайон.

    Военэксперт напомнил, что Киев не планировал сдавать Красноармейск, поэтому укрепления создали только на его восточной и западной окраинах. Времени на полноценную подготовку обороны у ВСУ не хватило, хотя в Брюсселе докладывали об укреплении позиций города.

    Киселев также предположил, что при дальнейшем успехе российской армии в этом направлении Владимир Зеленский вновь обратится за военной помощью к западным спонсорам, так как удержание Красноармейска окажет влияние на контроль днепропетровского направления.

    При этом по данным военэксперта, ВСУ все же пытается усиливать группировку в Красноармейске, только своеобразным контингентом.

    «В Красноармейск отправляют реальный сброд, среди которых огромное количество алкоголиков, наркоманов, психически нездоровых людей. То есть то, что пособирали. Их туда просто гонят толпами. Они даже не понимают, где они находятся и что им делать. Такое ощущение, что на Украине нужно просто утилизировать лишних людей», – сказал Киселев, ссылаясь на данные своих источников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы. Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска. Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, военным лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    Кроме того, военнослужащие ВС России освободили более 280 населенных пунктов с начала 2025 года.

    1 ноября 2025, 00:15 • Новости дня
    Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником
    Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил Федеральную службу судебных приставов с профессиональным праздником и отметил важность их ответственной работы для правосудия в стране.

    Президент отметил, что история института судебных приставов в России насчитывает сотни лет, а ключевой этап ее развития пришелся на Великие реформы XIX века. Тогда судебные приставы стали неотъемлемой частью обновленных судебных учреждений.

    Путин отметил значимую роль службы в современной России, так как ведомство внесло большой вклад в развитие единой системы правосудия, укрепление законности и утверждение принципов правового государства.

    «Хочу поблагодарить за эффективную, ответственную работу в интересах Российского государства, общества и всех граждан нашей страны», – сказал президент.

    Путин отдельно упомянул сотрудников, работающих в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах с непростой обстановкой, особо отметив их добросовестное выполнение служебного долга в сложных условиях.

    Глава государства подчеркнул, что судебные приставы, наращивая эффективность деятельности, должны действовать решительно и корректно, с уважением к каждому человеку. Помнить, что служба ведется в интересах страны и народа  России, а их призвание – всегда быть на стороне закона и справедливости.

    «Еще раз поздравляю весь коллектив и, конечно, ветеранов Федеральной службы судебных приставов с праздником! Желаю вам успехов!» – подытожил он.

    1 ноября 2025, 06:59 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на километры после освобождения Красногорского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные из группировки «Восток» освободили Красногорское в Запорожской области и смогли продвинуться вперед на значительное расстояние, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения российской группировки «Восток» в ходе штурмовых действий в районе Красногорского в Запорожской области продвинулись на несколько километров и закрепились на новых рубежах, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что контроль над Красногорским установили штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии. Они завершили зачистку укрепленных позиций противника.

    «В результате штурмовых действий противник потерял большое количество живой силы и бронетехники. Подразделения группы “Восток” продвинулись на несколько километров, закрепившись на новых рубежах, которые позволят развивать дальнейший успех», – сообщили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области. Российские силы также освободили Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области.

    1 ноября 2025, 06:16 • Новости дня
    Боец ВС России рассказал о позывных латиноамериканцев в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На запорожском направлении российские военные неоднократно сталкивались с латинскими наемниками в рядах ВСУ, среди которых популярны позывные «Терминатор» и «Хищник», рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Осман».

    «Осман» рассказал, что на запорожском направлении периодически сталкивался с наемниками из Латинской Америки, передает РИА «Новости». По его словам, определить иностранцев удалось по речи, внешнему виду, а также разнообразным нашивкам, среди которых были черепа и молнии. «Встречались неоднократно. Первый раз наемники были – по речи было понятно, что это латиноамериканские страны, по внешности, обмундированию, естественно, тоже видно, что это иностранцы. Шевроны разные, любые нашивки, в основном черепа и молнии. Документы попадались не у всех, но были и фотографии, и телефоны. Обмундирование у них видно – у некоторых натовского образца, у некоторых личное, покупное. Позывные разные: смешные, »Терминаторы«, »Хищники«, все абсолютно разное», – сообщил он.

    Минобороны России ранее отмечало, что киевские власти активно задействуют иностранных наемников в роли «пушечного мяса», а российские силы продолжают уничтожать их на всей территории Украины. Те иностранцы, кто едут сражаться за деньги, в интервью нередко признаются, что украинское командование плохо координирует действия наемников, а шансы выжить в боях крайне малы. Интенсивность боев, по словам бойцов, значительно превосходит все, с чем они сталкивались ранее – например, в Афганистане или на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил о плохом обеспечении колумбийских наемников, воюющих на стороне ВСУ. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за понесенных потерь. Санчес также отметил случаи невыплат семьям погибших колумбийских наемников.

    1 ноября 2025, 09:21 • Новости дня
    ВС России уничтожили 11 пунктов управления БПЛА ВСУ у Константиновки
    ВС России уничтожили 11 пунктов управления БПЛА ВСУ у Константиновки
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Южной группировки войск уничтожили около 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины у Константиновки, сообщило Министерство обороны.

    По данным Минобороны, подразделения Южной группировки войск уничтожили около 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По информации Министерства обороны, в районе населенного пункта Константиновка операторы беспилотников Южной группировки во время воздушной разведки обнаружили пункты управления БПЛА с размещенными там бойцами ВСУ. В результате нанесения по ним ударов артиллерии и применения FPV-дронов пункты управления БПЛА и не менее 30 солдат ВСУ были уничтожены.

    Кроме того, отмечается, что операторы дронов уничтожили наземный транспортный роботехнический комплекс и квадроцикл украинских формирований.

    Ранее подразделение «Горыныч» донецкого управления ФСБ уничтожило на окраинах Константиновки три диверсионно-разведывательные группы ВСУ и хорватскую реактивную систему залпового огня.

    ВСУ потеряли бригаду и полк при «мясных» штурмах в Сумской области. В Харьковской области уничтожена группа украинских офицеров, которые пытались самостоятельно выйти из окружения.

    ВС России пресекли высадку с вертолета группы ССО ГУР у Красноармейска
    ВС России ударили по инфраструктуре военных аэродромов
    Азаров сообщил о ликвидации большинства украинских националистов
    СК возбудил дело о травле родителей погибшего от собак мальчика
    Туристы из России устроили акцию протеста в отеле Кубы
    Продюсера фестиваля «Некрокомикон» решили выдворить из России
    TMZ сообщил о страшных деталях смерти басиста Limp Bizkit

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Почему россияне приравняли иноагентов к предателям

    Для большинства россиян «иностранный агент» – это не инакомыслящий, а предатель, работающий против страны. Такие данные представил ВЦИОМ. Опрос показывает: респонденты не просто осуждают таких лиц, но и требуют принятия против них жестких мер. Почему в обществе сложилось именно такое отношение к иноагентам и как это может повлиять на ужесточение законодательства? Подробности

    Эстония желает угрожать всему российскому Северо-Западу

    Эстония намерена закупить в Южной Корее ракетные системы, которые способны резко осложнить оперативную обстановку на российском Северо-Западе. О каком именно виде оружия идет речь, почему оно настолько опасно и какие сходства и различия имеет по сравнению с американской системой HIMARS? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украина стала страной бегущих

      Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

