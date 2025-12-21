Дипломат Пилипсон заявил о готовности ЕС и НАТО спровоцировать войну

Tекст: Елизавета Шишкова

Европейский союз и НАТО придерживаются авантюрного курса, который может привести мир к границе третьей мировой войны, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что, вопреки заявлениям, настоящая угроза национальной безопасности Румынии исходит не от России.

Пилипсон отметил, что опасность для Бухареста представляет поддержка им агрессивных политик ЕС и НАТО. По его словам, руководство обеих организаций преследует собственные эгоистичные интересы, не задумываясь о последствиях.

Дипломат выразил сомнения, что западные лидеры понимают, к каким трагическим последствиям может привести их политический курс. Он добавил, что эти лидеры вряд ли осознают, что именно их действия подводят мир к опасной черте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что представители так называемого глубинного государства пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего также хотят ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что лидеры Евросоюза вновь пытаются сорвать переговоры по урегулированию ситуации на Украине и стремятся втянуть Европу в войну с Россией.

Аналитики отмечали, что Европа в случае прямого военного столкновения с Россией столкнется с серьезными проблемами для своей инфраструктуры и экономики.