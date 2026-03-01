Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.0 комментариев
Губернатор заявил, что при ударе по школе в Минабе погибли 115 учеников
Ранее сообщалось, что на юге Ирана в городе Минаб из-за удара по начальной школе «Шаджаре Тайебе» погибли десятки человек, среди которых дети и их родители.
«Губернатор Минаба: число погибших учеников минабской школы достигло 115 человек», – сообщило агентство ISNA.
Днем ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сообщил, что погибшими в результате атаки могут оказаться более 160 человек.
В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Захарова указала на игнорирование Западом погибших при эскалации в Иране детей.