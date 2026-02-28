35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.3 комментария
Тегеран заявил о гибели около 160 человек из-за удара по школе в Минабе
На юге Ирана ракетный удар по начальной школе в городе Минаб унес жизни до 160 человек, среди них родители, ожидавшие своих детей.
Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сообщил о катастрофических последствиях нападения на город Минаб, передает РИА «Новости».
«В результате атаки сионистского режима на школу в городе Минаб к настоящему моменту погибли от 150 до 160 человек, это большое преступление», – цитирует дипломата агентство ISNA.
Местные власти уточнили, что жертвами удара по начальной школе «Шаджаре Тайебе» стали и взрослые. Агентство YJC отмечает, что погибли некоторые родители, которые в момент обстрела находились у здания и ждали своих детей.
Ранее сообщалось, что число жертв удара по школе в Иране возросло до 85 человек.
В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
Москва решительно осудила действия Вашингтона и Тель-Авива. В российском министерстве иностранных дел подчеркнули, что полная ответственность за негативные последствия кризиса лежит на организаторах нападения.