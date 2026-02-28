35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби
Аэрофлот, Emirates и S7 отменили рейсы между Россией и ОАЭ 28 февраля из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке.
Все рейсы Аэрофлота в Дубай и Абу-Даби на 28 февраля отменены из-за временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ, передает РИА «Новости».
Отменены также рейсы из Петербурга в Дубай и обратно, которые должны были выполнить Emirates и Аэрофлот. Вылет из Петербурга в Дубай был запланирован на 23:10, а обратные рейсы из Дубая в Петербург должны были прибыть в 21:10 и 22:40, передает ТАСС.
Пресс-служба авиакомпании S7 сообщила об отмене рейсов из Москвы и Новосибирска в Дубай 28 февраля и 1 марта. Полеты в обратном направлении перенесены, пассажирам предлагается оформить возврат денежных средств через контактный центр S7 Airlines.
Ранее авиарегулятор ЕС (EASA) предупредил о высоком риске для гражданской авиации в воздушном пространстве Ближнего Востока на фоне ситуации с Ираном.
Турецкая авиакомпания продолжила выполнять рейсы между Стамбулом и Тегераном, несмотря на сообщения о напряженности вокруг Ирана.
Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.
Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.