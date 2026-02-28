35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.3 комментария
Россиянка приютила у себя несколько человек после падения ракеты в Дубае
Жительница России, находящаяся в Дубае, предоставила убежище нескольким людям после падения обломков ракеты на острове Palm Jumeirah.
В Дубае после падения обломков ракеты на район Palm Jumeirah, где расположен отель Fairmont The Palm, местная жительница из России укрыла у себя несколько человек, передает РИА «Новости».
По словам россиянки Анастасии, к ней обратились люди, чьи квартиры оказались рядом с местом пожара. «Сейчас мне нужно укрыть несколько людей в своей квартире, потому что у них теперь квартира с видом на пожар, и они немного в панике... семейные люди», – сообщила женщина.
Анастасия отметила, что давно живет в Дубае и ее квартира находится недалеко от пострадавшего отеля, но в день происшествия она уехала из города и не пострадала. Она также рассказала, что ее друзья, находящиеся сейчас в Дубае, сохраняют спокойствие и не поддаются панике на фоне случившегося инцидента.
Ранее ракета упала рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm в Дубае.
Очевидцы сообщили о взрывах и пожаре в жилом районе Palm Jumeirah.
Противовоздушная оборона ОАЭ сбила иранскую ракету над колесом обозрения Ain Dubai.