35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Иранскую ракету сбили над колесом обозрения в Дубае
Fротивовоздушная оборона ОАЭ сбила иранскую ракету над самым высоким колесом обозрения в мире Ain Dubai («Око Дубая»), сообщили СМИ.
Иранскую ракету сбили над самым колесом обозрения в мире «Око Дубая» высотой 250 метров на искусственном острове Bluewater рядом с районом Дубай Марина, сообщает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По имеющимся данным, еще один снаряд был перехвачен над отелем Atlantis The Royal на «Пальме Джумейра». Местные жители и туристы слышали серию громких хлопков с интервалом менее минуты. Несмотря на происходящее, эвакуация в популярных курортных зонах не объявлялась.
В Ассоциации туроператоров России оценили угрозу для путешественников как минимальную. Сейчас в Эмиратах отдыхают около 50 тыс. россиян, их безопасности ничто не угрожает. Люди продолжали оставаться в гостиницах и на набережных во время работы ПВО.
Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. В результате падения обломков сбитой ракеты в Абу-Даби погиб по меньшей мере один человек.
Ассоциация туроператоров России отметила минимальный уровень угрозы для находящихся в стране россиян.