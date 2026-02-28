  • Новость часаИранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США в войне с Ираном пошли ва-банк
    Лукьянов: Трамп в войне с Ираном готов к потерям
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4»
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке
    Захарова представила ситуацию с базой НАТО на Азове
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    41 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    2 комментария
    28 февраля 2026, 17:11 • Новости дня

    Иранскую ракету сбили над колесом обозрения в Дубае

    Tекст: Вера Басилая

    Fротивовоздушная оборона ОАЭ сбила иранскую ракету над самым высоким колесом обозрения в мире Ain Dubai («Око Дубая»), сообщили СМИ.

     Иранскую ракету сбили над самым колесом обозрения в мире «Око Дубая» высотой 250 метров на искусственном острове Bluewater рядом с районом Дубай Марина, сообщает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По имеющимся данным, еще один снаряд был перехвачен над отелем Atlantis The Royal на «Пальме Джумейра». Местные жители и туристы слышали серию громких хлопков с интервалом менее минуты. Несмотря на происходящее, эвакуация в популярных курортных зонах не объявлялась.

    В Ассоциации туроператоров России оценили угрозу для путешественников как минимальную. Сейчас в Эмиратах отдыхают около 50 тыс. россиян, их безопасности ничто не угрожает. Люди продолжали оставаться в гостиницах и на набережных во время работы ПВО.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    5 комментариев

    Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. В результате падения обломков сбитой ракеты в Абу-Даби погиб по меньшей мере один человек.

    Ассоциация туроператоров России отметила минимальный уровень угрозы для находящихся в стране россиян.

    28 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные объявили о запуске десятков беспилотников по целям на израильских территориях в рамках масштабной наступательной операции.

    Армия Ирана заявила о проведении первой крупной наступательной операции против Израиля, передает ТАСС. По информации армейской пресс-службы, в ходе атаки был осуществлен запуск десятков беспилотников по целям на территориях, контролируемых Израилем.

    В официальном заявлении, текст которого приводит агентство ISNA, отмечается: «Провели свою первую масштабную наступательную операцию с использованием беспилотников, выпустив десятки беспилотников по определенным целям на оккупированных территориях и всем объектам сионистского режима».

    Также сообщается, что операция получила название «Правдивое обещание 4». Иранское агентство IRNA уточняет, что атака рассматривается Тегераном как ответ на действия США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что операция Ирана в ответ на атаки США и Израиля продолжится до их окончательного поражения.

    Ранее иранские силы нанесли удар по консульству США в Эрбиле в Иракском Курдистане ракетой и беспилотником. Израильские военные также заявили о массированном ракетном обстреле с иранской стороны, при котором 35 ракет достигли израильской территории и нанесли ущерб.

    Комментарии (16)
    28 февраля 2026, 15:56 • Новости дня
    WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке

    WSJ: США впервые столкнулись с таким масштабом атак на зарубежные базы

    WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке
    @ REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон заявил о беспрецедентном по масштабу залпе ракет и дронов по американским базам на Ближнем Востоке после удара США и Израиля по Ирану.

    Вашингтон впервые столкнулся с таким количеством одновременных атак на свои зарубежные объекты, сообщает The Wall Street Journal.

    Чиновник из США заявил изданию: «Вашингтон никогда раньше не имел дела с подобным масштабом одновременных ударов по американским военным базам за рубежом». При этом он добавил, что американские военные были готовы к атакам.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    5 комментариев

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    Комментарии (5)
    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    #{vote}
    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 14:11 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в семи странах

    Иран атаковал базы США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Ираке, Аравии, Иордании и Израиле

    Иран атаковал базы США в семи странах
    @ Stringer/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу несколько военных объектов США на Ближнем Востоке подверглись мощным ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана, включая штаб Пятого флота в Бахрейне.

    Иран атаковал военные базы США в семи странах Ближнего Востока. Речь идет об объектах в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Иракском Курдистане, ОАЭ и Саудовской Аравии, передает ТАСС. Под ударами оказались также объекты в Израиле, причем ракетные удары были нанесены по центру страны. Агентство Mehr сообщило, что атаки осуществлялись с применением как ракет, так и беспилотников.

    Корпус стражей исламской революции заявил: «Ракеты и беспилотники КСИР нанесли мощные удары по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также по другим американским базам в Катаре и ОАЭ, а также по военным объектам в центре оккупированных территорий (Израиля)» – такие слова приводит агентство ISNA.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    5 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес удары по базам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. Иран также выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Представитель властей Ирана ранее заявил, что для Тегерана не существует красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    Комментарии (5)
    28 февраля 2026, 15:51 • Новости дня
    Захарова представила ситуацию с базой НАТО на Азове

    Захарова оценила риски появления базы НАТО на Азовском море

    Tекст: Вера Басилая

    Атака Вашингтона и Тель-Авива на Иран продемонстрировала, какую катастрофическую угрозу несло бы присутствие сил Североатлантического альянса на Азовском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале. «А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», – написала дипломат после сообщений об ударах по исламской республике.

    Под огнем США и Израиля 28 февраля оказались крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от республики ракетной и ядерной угрозами.

    Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции с применением беспилотников и ракет. По данным СМИ, ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    5 комментариев

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

    В ответ военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. В результате атак был поражен штаб Пятого флота в Бахрейне.

    До этого Тегеран предупредил о возможности поражения всех американских военных баз в регионе.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.

    Комментарии (2)
    28 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Территории Израиля достигли 35 ракет Ирана

    Walla: Израиль зафиксировал попадание 35 иранских ракет на свою территорию

    Территории Израиля достигли 35 ракет Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Израильские военные зафиксировали массированный ракетный обстрел со стороны Ирана, часть ракет достигла израильской территории и нанесла ущерб.

    По информации портала Walla, с утра субботы Израиль зафиксировал запуск по меньшей мере 125 ракет со стороны Ирана. В сообщении уточняется, что 35 из этих ракет достигли территории Израиля.

    Местные власти не уточнили, в каких регионах страны произошли взрывы, а также не предоставили сведения о возможных жертвах или разрушениях. Ранее израильские военные сообщали об увеличении числа воздушных тревог и активации систем противоракетной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тель-Авиве четыре раза прозвучала сирена воздушной тревоги, а системы ПВО Израиля и Иордании отразили удары ракет из Ирана.

    Ранее в результате атаки Израиля и США по округу Минаб в провинции Хормозган погибли 24 ученицы начальной школы для девочек «Шаджаре Тайебе».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией против суверенного государства.


    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 15:08 • Новости дня
    Журналист Юнашев напомнил о предсказании Жириновского об ударе США по Ирану
    Журналист Юнашев напомнил о предсказании Жириновского об ударе США по Ирану
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Александр Юнашев опубликовал видео с заявлением Владимира Жириновского, где тот предсказывает последствия удара США по Ирану, включая скачок цен на нефть.

    Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале вспомнил о предсказании Владимира Жириновского относительно возможных последствий удара США по Ирану.

    В опубликованном ролике Жириновский рассуждает, что атака США приведет к резкому росту цен на нефть до 300 долларов, что серьезно ударит по экономикам Европы и Китая. По словам политика, в таком случае миллионы беженцев могут устремиться в Россию.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    5 комментариев

    Комментируя ролик, Юнашев иронично заметил: «Позволю себе крамольную мысль: а вдруг Жириновский ничего не предсказывал, просто США действуют по его методичке?».

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    Тегеран потребовал от ООН срочных мер против США и Израиля. Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой.

    В результате удара по школе в Иране погибли 40 девочек. В ответ Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Очевидцы ранее сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае в ОАЭ.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана.

    Комментарии (4)
    28 февраля 2026, 16:14 • Новости дня
    Иран заявил о 200 жертвах среди американских военных после ударов по базам США

    КСИР: 200 военных США стали жертвами ударов Ирана по американским базам

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ответных ракетных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке, по предварительным данным, погибли и получили ранения около 200 американских военных, заявил Корпус стражей исламской революции.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о крупных потерях среди американских военных в результате ответных ударов по объектам США, передает ТАСС.

    В заявлении подчеркивается: «В результате ракетных атак на американские базы по меньшей мере 200 военнослужащих были убиты и ранены». Как уточняет иранская гостелерадиокомпания, речь идет о последствиях массированных ракетных обстрелов американских позиций.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    5 комментариев

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица Тегеран. В Белом доме обосновали эту атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами.

    В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной операции возмездия с применением ракет и беспилотников. Сообщалось о пусках иранских ракет и запуске дронов по американским объектам. По данным агентства Tasnim, удары пришлись по военным базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Газета The Wall Street Journal отмечала, что США впервые столкнулись с таким масштабом атак на зарубежные базы.

    Комментарии (8)
    28 февраля 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин провел совещание Совбеза по ситуации вокруг Ирана
    Путин провел совещание Совбеза по ситуации вокруг Ирана
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции рассмотрел с Советом безопасности актуальные вопросы по Ирану, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на встрече основное внимание уделили ситуации, складывающейся вокруг Ирана.


    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    В ответ Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана.

    Комментарии (5)
    28 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Россия осудила удары США и Израиля по Ирану

    МИД России потребовал немедленного перехода к дипломатии после атак по Ирану

    Россия осудила удары США и Израиля по Ирану
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, подчеркнув, что это заранее спланированная и неспровоцированная вооруженная агрессия против суверенного государства.

    Российское внешнеполитическое ведомство резко раскритиковало действия Вашингтона и Тель-Авива, подчеркнув угрозу региональной и мировой безопасности, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    В заявлении отмечается, что действия осуществлялись на фоне переговорного процесса, который изначально должен был способствовать нормализации обстановки вокруг Исламской Республики.

    МИД России особо подчеркнул, что удары были нанесены несмотря на заверения Израиля об отсутствии заинтересованности в военном противостоянии с Ираном, и призвал международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, немедленно дать объективную оценку случившемуся. Ведомство предупредило о риске гуманитарной, экономической и даже радиологической катастрофы в регионе.

    В заявлении также подчеркивается, что удары создают угрозу глобальному режиму нераспространения ядерного оружия, поскольку в числе целей оказались объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

    МИД России назвал мотивы США и Израиля не связанными с нераспространением и обвинил их в подталкивании других стран региона к приобретению новых средств защиты.

    Отдельно отмечается опасность политики США, которая за последние месяцы выражается в систематических нарушениях международно-правовых норм. МИД России потребовал немедленного возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования и выразил готовность содействовать поиску мирных решений.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    5 комментариев

    Ранее Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    Тегеран потребовал от ООН срочных мер против США и Израиля.

    Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой.

    В ответ Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Очевидцы в ОАЭ сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае. Израиль и Иордания сообщили о перехвате ракет Ирана.

    Комментарии (8)
    28 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Удар США и Израиля по школе в Иране унес жизни 40 девочек

    Израильский удар по школе для девочек на юге Ирана унес 40 жизней

    Удар США и Израиля по школе в Иране унес жизни 40 девочек
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На юге Ирана из-за удара по начальной школе для девочек в городе Минаб погибли 40 учениц, еще 48 получили ранения.

    Количество жертв среди воспитанниц начальной школы «Шаджаре Тайебе» на юге исламской республики возросло до 40. Еще 48 детей получили травмы различной степени тяжести, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

    Власти региона уточнили данные о тяжелых последствиях атаки на образовательное учреждение.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    5 комментариев

    «Число погибших в результате удара Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб растет и по состоянию на 14.45 достигло 40 человек, еще 48 получили ранения», – отмечается в публикации.

    Ранее сообщалось, что жертвами атаки Израиля и США по округу Минаб стали 24 ученицы начальной школы. Множество детей оказалось в ловушке под обломками разрушенного здания.

    Утром в субботу в разных районах Тегерана прогремело не менее пяти взрывов.

    Комментарии (5)
    28 февраля 2026, 16:11 • Новости дня
    Россияне рассказали о хаосе и закрытии аэропортов в Эмиратах

    Россияне сообщили о хаосе и закрытии аэропортов в Эмиратах

    Россияне рассказали о хаосе и закрытии аэропортов в Эмиратах
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туристы из России рассказали, что столкнулись с невозможностью вылета домой из-за закрытия аэропортов в ОАЭ, где фиксируются задержки и отмены рейсов.

    Пассажиры из России, находящиеся в Дубае и Абу-Даби, сообщили РИА «Новости» о сложной ситуации с вылетами. По словам жительницы Волгограда, ее семья не смогла вернуться домой, так как аэропорт Дубая оказался закрыт.

    «Мы с сыном приехали на индивидуальном трансфере в аэропорт Дубая, сегодня у нас рейс домой, в Волгоград. Но аэропорт закрыт, так и сидим в машине, ждем информацию от нашего туроператора, что нам делать дальше», – рассказала Анастасия.

    В то же время россиянин Сергей из Абу-Даби отметил, что его рейс в Москву несколько часов переносился. Он добавил, что туроператор долгое время не выходил на связь, а позднее сообщил о предоставлении автобуса до гостиницы. По его словам, самолет из Москвы даже не вылетел в Абу-Даби.

    Между тем, в компании-операторе Dubai Airports объявили о приостановке работы международных аэропортов Дубая (DXB) и «Аль-Мактум» (DWC) на неопределенный срок. В заявлении отмечается, что пассажирам рекомендуется не приезжать в аэропорт и следить за информацией у своих авиакомпаний.

    При этом, генконсул России в Дубае Максим Владимиров заявил, что данных о пострадавших россиянах не поступало. Сейчас в соцсетях распространяются видео с паникой на улицах и кадры перехвата ракет над районами Дубая, Кувейта и Бахрейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у аэропорта Абу-Даби произошли несколько взрывов, а в результате падения на жилой дом обломков сбитой ракеты из Ирана в Абу-Даби погиб по меньшей мере один человек.

    Ранее очевидцы опровергли эвакуацию небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае. А в Ассоциации туроператоров России отметили, что угрозы для россиян в ОАЭ, Катаре и Бахрейне сейчас минимальны.

    Комментарии (5)
    28 февраля 2026, 17:43 • Новости дня
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы КСИР Ирана нанесли удар по вспомогательному американскому кораблю, оснащенному крылатыми ракетами Tomahawk, серьезно повредив судно.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США, который был носителем крылатых ракет Tomahawk.

    Согласно заявлению агентства Mehr, корабль получил серьезные повреждения в результате ракетного удара со стороны ВМС КСИР, передает ТАСС.

    Также отмечено, что другие морские ресурсы ВМС США впредь будут находиться в зоне досягаемости ракет и беспилотников КСИР.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    5 комментариев

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Власти Ирана заявили о готовности к долгосрочному ответу на атаки, отметив отсутствие «красных линий» для Тегерана.

    Кроме того, Тегеран пообещал применить более мощные и ранее не использовавшиеся ракеты по американским базам.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 16:55 • Новости дня
    Правительственный борт вылетел из Израиля и кружит над Средиземным морем

    Правительственный самолет Израиля более часа кружил над морем

    Tекст: Вера Басилая

    Израильский самолет с номером 4X-ISR, часто используемый премьером Биньямином Нетаньяху, более часа кружит над Средиземным морем после вылета из Беэр-Шевы, следует из данных сервиса Flightradar.

    Правительственный борт Израиля Boeing с регистрационным номером 4X-ISR вылетел из аэропорта Беэр-Шева и уже более часа находится в воздухе, передает РИА «Новости».

    По данным сервиса Flightradar, самолет кружит над Средиземным морем, а его дальнейший маршрут остается неизвестным. СМИ отмечают, что этот номер относится к Boeing 767-338ER, который израильская сторона называет «Крылом Сиона». На этом воздушном судне, как считают некоторые источники, может передвигаться премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал к совместным действиям с США для смены власти в Иране.

    В ответ Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 13:35 • Новости дня
    Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой

    Politico: Удары США и Израиля по Ирану сопровождались кибератакой

    Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Маряи Иванова

    Военная операция против стратегических объектов и комплекса зданий верховного лидера исламской республики проходила одновременно с мощным взломом электронных сетей, пишет газета Politico.

    Соединенные Штаты совместно с Израилем нанесли серию ударов по иранской территории, которые были синхронизированы с крупной кибератакой, сообщает издание Politico, передает ТАСС.

    Информацию подтвердил источник в структурах безопасности на Ближнем Востоке.

    Согласно полученным данным, атаке подвергся комплекс зданий, служащий резиденцией для верховного лидера Ирана. Также удары пришлись по объекту, где базируется высшее военное командование страны.

    В список целей попали и другие локации, имеющие стратегическое значение для обороны исламской республики.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    5 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль в субботу нанес превентивный удар по Ирану. В Тегеране прогремела серия взрывов.

    Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана для защиты американских граждан.

    Комментарии (2)
    28 февраля 2026, 15:39 • Новости дня
    Число жертв удара США и Израиля по женской школе в Иране выросло до 51 человека

    Удар США и Израиля по школе в Иране унес жизни 51 девочки

    Число жертв удара США и Израиля по женской школе в Иране выросло до 51 человека
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Список жертв нападения на учебное заведение для девочек в городе Минаб увеличился на фоне уточнения данных медиками.

    По уточненным сведениям, число погибших при нападении на начальную школу для девочек в городе Минаб достигло 51. Ранения различной степени тяжести получили 60 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные агентства Tasnim.

    Ранее сообщалось, что число погибших при ударе по школе в городе Минаб достигло 40 человек. Множество детей оказалось в ловушке под обломками разрушенного здания. Изначально местные власти сообщали о гибели 24 учениц.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    5 комментариев

    Утром в субботу в разных районах Тегерана прогремели несколько взрывов.

    Ракеты ударили в том числе рядом с дворцом президента и резиденцией верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, который был заранее переведен в безопасное место. Одновременно были атакованы правительственные здания, штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объекты спецслужб. Однако эти удары уже привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.

    Комментарии (2)
    Главное
    КСИР: 200 военных США стали жертвами ударов Ирана по американским базам
    Конгрессмены США назвали незаконной военную операцию против Ирана
    Территории Израиля достигли 35 ракет Ирана
    Журналист Юнашев напомнил о предсказании Жириновского об ударе США по Ирану
    Россияне рассказали о хаосе и закрытии аэропортов в Эмиратах
    Правительственный борт вылетел из Израиля и кружит над Средиземным морем
    В Москве запретили песню за унижение российских военных

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией

    Европейский континент, как конь Боливар, не выдержит двух сверхдержав, и по итогам конфликта вокруг Украины останется только одна: либо Россия, либо Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав готовиться к мировой войне. Но при этом умолчал о своей личной ответственности за грядущую катастрофу Европы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации