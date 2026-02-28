Иранскую ракету сбили над колесом обозрения в Дубае

Tекст: Вера Басилая

Иранскую ракету сбили над самым колесом обозрения в мире «Око Дубая» высотой 250 метров на искусственном острове Bluewater рядом с районом Дубай Марина, сообщает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, еще один снаряд был перехвачен над отелем Atlantis The Royal на «Пальме Джумейра». Местные жители и туристы слышали серию громких хлопков с интервалом менее минуты. Несмотря на происходящее, эвакуация в популярных курортных зонах не объявлялась.

В Ассоциации туроператоров России оценили угрозу для путешественников как минимальную. Сейчас в Эмиратах отдыхают около 50 тыс. россиян, их безопасности ничто не угрожает. Люди продолжали оставаться в гостиницах и на набережных во время работы ПВО.

Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. В результате падения обломков сбитой ракеты в Абу-Даби погиб по меньшей мере один человек.

