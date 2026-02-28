Трамп заявил о планах сменить власть в Иране

Трамп призвал иранцев взять управление страной

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением после ударов по Ирану, сообщает РИА «Новости». Он заявил, что рассчитывает на смену власти в стране и напрямую обратился к Корпусу стражей исламской революции, вооруженным силам и полиции с предложением сложить оружие для получения неприкосновенности, иначе их ждет «верная смерть».

Трамп призвал граждан Ирана взять власть в свои руки, когда операция США завершится, подчеркнув, что «это, вероятно, ваш единственный шанс на многие поколения вперед».

Трамп также пообещал, что Иран никогда не получит ядерного оружия, и предупредил Тегеран о недопустимости бросать вызов мощи Соединенных Штатов. По его словам, «этот режим скоро поймет, что никто не смеет бросать вызов силе и мощи Соединенных Штатов».

Он предупредил жителей Ирана о высокой опасности на улицах во время операции: «Час вашей свободы близок. Оставайтесь в укрытии. Не выходите из дома. Снаружи очень опасно. Бомбы будут падать повсюду».

Трамп подчеркнул, что проиранские силы якобы годами вели атаки на американские военные базы на Ближнем Востоке и допустил, что США могут понести потери среди военнослужащих в ходе операции. Он отметил, что операция проводится «не ради настоящего момента, а ради будущего», назвав ее «благородной миссией».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана для защиты американских граждан. Сейчас Трамп отслеживает удары по Ирану в режиме реального времени.

Напомним, утром субботы в Тегеране прогремела серия взрывов после атак Израиля. Министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.