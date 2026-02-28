Афросоюз предрек глобальный кризис из-за ударов по Ирану

Афросоюз: Эскалация на Ближнем Востоке после угрожает глобальной стабильности

Tекст: Мария Иванова

Председатель комиссии АС Махмуд Али Юсуф отметил риски для мировой экономики, передает РИА Новости. Ранее США и Израиль атаковали иранские объекты, на что Тегеран ответил ракетными ударами по базам противников.

«Председатель предупреждает, что дальнейшая эскалация угрожает усугублением глобальной нестабильности, что может иметь серьезные последствия для энергетических рынков, продовольственной безопасности и экономической устойчивости», – говорится в заявлении.

В организации призвали участников конфликта проявить сдержанность и соблюдать международное право. Также отмечена важность дипломатических шагов, включая посредничество Омана для снижения напряженности в регионе.

Ранее Берлин, Париж и Лондон заявили, что их военные не участвовали в ударах по Ирану, и потребовали возобновить переговоры по ядерной программе.

Пекин призвал немедленно остановить боевые действия на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты и Израиль в субботу начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.