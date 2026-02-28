35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Пекин призвал немедленно остановить боевые действия на Ближнем Востоке
МИД Китая потребовал немедленного прекращения ударов США и Израиля по Ирану
На фоне ударов США и Израиля по Ирану Пекин требует немедленного прекращения боевых действий и возобновления переговоров для предотвращения дальнейшей эскалации.
Власти КНР требуют возобновить переговорный процесс ради стабильности, передает РИА «Новости». Пекин выступил с официальным заявлением, посвященным недавним атакам на Исламскую Республику.
Соединенные Штаты и Израиль нанесли серию ударов по иранским объектам, включая цели в Тегеране, сообщается о жертвах среди гражданских. Тегеран ответил ракетным обстрелом израильской территории и американских баз на Ближнем Востоке.
«Китай призывает к немедленному прекращению военных действий во избежание дальнейшей эскалации напряженности, к возобновлению диалога и переговоров», – гласит текст документа. Примечательно, что эскалация произошла на фоне консультаций по «ядерному досье» в Женеве.
Российские дипломаты также решительно осудили нападение. В Москве заявили, что вина за последствия кризиса целиком лежит на Вашингтоне и Тель-Авиве.
Соединенные Штаты и Израиль в субботу начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.
Корпус стражей исламской революции ответил масштабным пуском ракет и беспилотников. В чпстности, были атакованы американские военные базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.