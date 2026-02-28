Пекин призвал немедленно остановить боевые действия на Ближнем Востоке

МИД Китая потребовал немедленного прекращения ударов США и Израиля по Ирану

Власти КНР требуют возобновить переговорный процесс ради стабильности, передает РИА «Новости». Пекин выступил с официальным заявлением, посвященным недавним атакам на Исламскую Республику.

Соединенные Штаты и Израиль нанесли серию ударов по иранским объектам, включая цели в Тегеране, сообщается о жертвах среди гражданских. Тегеран ответил ракетным обстрелом израильской территории и американских баз на Ближнем Востоке.

«Китай призывает к немедленному прекращению военных действий во избежание дальнейшей эскалации напряженности, к возобновлению диалога и переговоров», – гласит текст документа. Примечательно, что эскалация произошла на фоне консультаций по «ядерному досье» в Женеве.

Российские дипломаты также решительно осудили нападение. В Москве заявили, что вина за последствия кризиса целиком лежит на Вашингтоне и Тель-Авиве.

Соединенные Штаты и Израиль в субботу начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

Корпус стражей исламской революции ответил масштабным пуском ракет и беспилотников. В чпстности, были атакованы американские военные базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.