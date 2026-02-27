Новак сообщил о запасах нефти в России на 62 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новак сообщил, что запасы нефти в России при нынешних объемах добычи рассчитаны на 62 года, передает РИА «Новости».

По его словам, это не означает, что через 62 года нефть полностью закончится, поскольку ежегодно за счет геологоразведки и бурения на баланс ставятся новые объемы черного золота.

Он подчеркнул, что задача государства – поддерживать обеспеченность запасами нефти в диапазоне от 30 до 50 лет, чтобы сохранять стабильный баланс. Новак отметил, что правительство, Министерство природных ресурсов и геологи постоянно ведут поиски и бурение для увеличения запасов.

Выступая на открытой встрече в образовательном центре «Сириус», Новак представил свежие данные по экспорту нефти и нефтепродуктов из России. Согласно его презентации, экспорт нефти в 2025 году составит 238 млн тонн, что на 1% меньше, чем в 2024 году, когда показатель составлял 240 млн тонн.

Экспорт нефтепродуктов, согласно данным Минэкономразвития, в 2025 году достигнет 114 млн тонн, что на 7% ниже показателя за 2024 год, который составил 122,5 млн тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роснедр заявил, что запасы нефти в России практически неисчерпаемы. Новак прогнозировал, что Россия сохранит лидерство на нефтяном рынке Азии. Эксперты отмечали, что российские резервы нефти остаются востребованными для развития экономики.