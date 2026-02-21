На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.11 комментариев
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
Безветренная и морозная погода позволила Финскому заливу полностью покрыться льдом, в последний раз эта ситуация наблюдалась в 2010 и в 2011 годах, сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.
Колесов отметил в своем Telegram-канале: «Сохранение тихой и морозной погоды в последние несколько дней позволило замерзнуть всему Финскому заливу, и он полностью покрылся льдом». При этом уже в ближайшее воскресенье лед может быть разрушен из-за циклона, который спровоцирует ломку и движение льда.
Ранее «Росатом» сообщил об отправке в Финский залив атомного ледокола «Сибирь» из-за сложной ледовой обстановки. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев информировал, что ледокол провел шесть крупных судов через залив, обеспечив безопасное движение в акватории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный ледокол «Сибирь» начал проводку судов в Финском заливе.
На фоне сильных морозов ледокол «Сибирь» направили в регион для обеспечения безопасного судоходства.
Синоптики сообщили о погодных аномалиях и резком похолодании в европейской части России.