На Москву обрушилось больше половины месячной нормы осадков

Tекст: Алексей Дегтярёв

За прошедшие сутки в городе выпало 28 миллиметров влаги. Это количество составляет около 64% от всего объема, положенного за февраль, пояснил эксперт, передает РИА «Новости».

Метеорологи зафиксировали интенсивные осадки в разных районах мегаполиса. «За минувшие сутки в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 23 миллиметра осадков, или 52% месячной нормы», – указал метеоролог.

На других столичных метеостанциях осадков зафиксировали еще больше, у МГУ – 25 миллиметров, в Балчуге – 28 миллиметров.

Синоптик добавил, что месячный климатический лимит уже практически исчерпан. Он уточнил, что в Центральной России самые обильные снегопады прошли в Туле и Рязанской области, где показатели достигли 31 и 41 миллиметра соответственно.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей столицы, что в пятницу их ожидает облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, гололедица и температура до минус 7 градусов.