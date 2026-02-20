В Москве задержали подростков за поджоги служебных автомобилей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Полицейские задержали двух человек, один из задержанных, 19-летний житель Костромы, облил бензином служебный автомобиль в Кривоарбатском переулке, указала Волк, передает ТАСС.

Юноша пояснил, что после перехода по ссылке с сайта знакомств ему позвонили неизвестные, представившиеся силовиками, и пригрозили передачей данных украинским спецслужбам.

Злоумышленники вынудили его выполнить ряд финансовых поручений, а финальным заданием стал поджог.

Жертвой аналогичной схемы стал 17-летний житель Подмосковья, задержанный с канистрой у отдела полиции по Хорошевскому району. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о теракте и покушении на уничтожение имущества.

Ранее ветеран ФСБ предупреждал молодежь о мошеннических схемах вербовки на сайтах знакомств. Несовершеннолетний житель столицы под влиянием шантажистов устроил пожар в здании кинотеатра.