  • Новость часаГубернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России
    Венгрия заявила о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа
    Из Лувра украли украшения жены Наполеона
    Названа стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    Трамп предъявил ультиматум Колумбии
    Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа
    Глава МВД Франции раскрыл подробности ограбления Лувра
    Золотой запас России удвоился с 2023 года
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространенному мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    38 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    29 комментариев
    19 октября 2025, 17:06 • Новости дня

    Полиция в Москве задержала взорвавшего пиротехнику в вагоне метро мужчину

    Полицейские задержали мужчину после поджога пиротехники в московском метро

    Tекст: Вера Басилая

    В московском метро на перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная» пассажир поджег пиротехнику, после чего был задержан полицией, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Инцидент произошел в воскресенье около 13:00 между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная», сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

    Мужчина 1972 года рождения привел в действие пиротехническое изделие прямо в вагоне метро, в результате чего произошел громкий хлопок.

    Он был задержан сотрудниками полиции прямо на месте и доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В результате инцидента никто не пострадал, за медицинской помощью никто не обращался.

    Полиция проводит проверку по факту случившегося. Прокуратура также взяла ход расследования на контроль и следит за привлечением злоумышленника к ответственности в рамках закона.

    Ранее в Люберцах неизвестные кинули из окна машины петарду, взрыв которой напугал жителей. В Москве до этого  задержали мужчину, который взорвал банкомат.

    18 октября 2025, 19:18 • Новости дня
    Вэнс объяснил галстук главы Пентагона с триколором РФ на встрече с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию с галстуком главы Пентагона Пита Хегсета в цветах российского триколора на встрече лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Остроты ситуации на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского добавил галстук министра обороны США: цвета на нем располагались в том же порядке, что и на российском триколоре – белый сверху, затем синий и красный внизу. Эта деталь не осталась незамеченной как журналистами, так и пользователями соцсетей, передает «Московский комсомолец».

    Вэнс отреагировал на ситуацию в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), заметив: «Или, может быть, он носил цвета Америки». Вице-президент тем самым напомнил, что эти три цвета также присутствуют на флаге США.

    Накануне министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в галстуке, который был оформлен в цветах российского флага.

    Комментарии (21)
    18 октября 2025, 19:19 • Новости дня
    Эксперт оценил появление офиса полиции Таджикистана в Москве

    Член ОП Григорьев: Офис МВД Таджикистана в Москве поможет контролировать мигрантов

    Эксперт оценил появление офиса полиции Таджикистана в Москве
    @ Дидор Садуллоев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Создание представительства МВД Таджикистана в России откроет новые возможности для совместной борьбы с этнической преступностью и нелегальной миграцией, считает член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. На этой неделе президент России Владимир Путин одобрил возможное соглашение об открытии представительства МВД РФ Таджикистана в России. Полиция РФ также откроет офис в Душанбе.

    «Речь идет о расширении взаимодействия с Душанбе и увеличении представительства МВД Таджикистана в России. Это позволит активнее бороться с любой организованной преступностью, в том числе с нелегальной миграцией и этническими преступными группами. Такое сотрудничество можно только приветствовать», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

    Эксперт напомнил об обсуждаемых в соцсетях методах работы полицейских Таджикистана, которые действуют в отношении представителей собственной этнической преступности жестко, вплоть до оказания давления через родственников. Эти методы считаются эффективными, поскольку родовые связи среди таджиков имеют большое значение. «Нам важно, чтобы преступники не появлялись в России, а если они находятся здесь, то были пойманы, понесли наказание и не смогли снова нарушить российское законодательство», – подчеркнул член ОП РФ.

    Спикер отметил, что миграционная служба МВД России «долгие годы активно работает с разными государствами по поводу нарушений в сфере миграции». «Другое дело, что эти государства не всегда быстро отвечают и не всегда быстро принимают меры», – сказал член ОП РФ. Григорьев пояснил, что во многих посольствах за рубежом есть представители МВД РФ. «И наоборот – представители МВД других стран открыто работают в посольствах на территории России», – добавил спикер.

    По мнению политолога, благодаря такому сотрудничеству может ускориться обмен оперативной информацией между Россией и Таджикистаном. «Но это одно из множеств направлений, которые нужно использовать и активизировать. Проблемы миграции комплексные и сложные, нет одного решения, которое мгновенно решит все эти вопросы», – подчеркнул эксперт.

    По его словам, с учетом общей границы между Таджикистаном и Афганистаном опыт таджикских силовиков в борьбе с исламизмом может быть полезен для России. «Но принципиально чего-то нового в этом опыте для нас нет. В плане борьбы с терроризмом у нас самих наработан большой опыт. Если мы будем его применять, то этого вполне достаточно, чтобы подобные явления не угрожали стабильности общества», – добавил политолог.

    На этой неделе президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым одобрил возможное соглашение об открытии представительств МВД РФ и Таджикистана друг у друга. Согласно документу, Россия и Таджикистан обоюдно откроют у себя представительства силовых и миграционных ведомств для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и регулирования миграционных потоков.

    Российская сторона откроет в Душанбе представительство МВД России. В ответ Таджикистан создаст в Москве два представительства – министерства внутренних дел и министерства труда, миграции и занятости населения республики.

    Основными функциями новых структур станут обеспечение сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также взаимодействие в миграционной сфере. Деятельность представительств будет осуществляться под общим руководством посольств двух стран. Соглашение может вступить в силу после подписания президентом РФ и после выполнения всех необходимых внутригосударственных процедур.

    На этой неделе Путин также утвердил новую концепцию государственной миграционной политики на 2026-2030 годы.

    Комментарии (52)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 17:35 • Новости дня
    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США

    Мерц: Зеленский остался недоволен итогами визита в США

    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Визит Владимира Зеленского в США не оправдал его ожиданий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с главой украинского режима.

    По его словам, «визит прошел не так, как хотел Зеленский». Мерц подчеркнул, что намерен продолжать поддерживать оказание европейской помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-tv.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон.

    В субботу в ходе переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина стремится к эскалации конфликта с Россией.

    Комментарии (2)
    19 октября 2025, 11:00 • Новости дня
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    @ Роменська Міська Рада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиационного удара в районе Красноармейска был уничтожен украинский подполковник Андрей Борков, занимавшийся вопросами связи и кибербезопасности, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

    По его словам, российские войска ликвидировали подполковника ВСУ Андрея Боркова ударом фугасной авиационной бомбы, передает Lenta.ru.

    «Прилет ФАБ в окрестностях Красноармейска сложил пункт управления связью, где и находился старший офицер войск связи и кибербезопасности ВСУ», – написал военкор.

    Также он подчеркнул, что украинские войска связи и кибербезопасности получают поддержку сразу от нескольких европейских стран, включая Данию, Исландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды и Эстонию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России уничтожили пункты ВСУ ударом ФАБ в ДНР и Харьковской области. ВКС России также нанесли удар ФАБ по взводу ВСУ в Днепропетровской области.

    Комментарии (8)
    18 октября 2025, 20:21 • Новости дня
    Медведев рассказал об испытаниях перспективных вооружений
    Медведев рассказал об испытаниях перспективных вооружений
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о рабочей поездке на полигон Капустин Яр в Астраханской области.

    В своем сообщении в мессенджере Max он уточнил: «Рабочая поездка в ЮФО. Полигон Капустин Яр», передает РИА «Новости».

    Медведев подчеркнул, что в России продолжается работа по повышению точности и дальности применения отечественных высокоточных средств поражения. По его словам, эти усилия направлены на обеспечение новых возможностей для уничтожения объектов противника, в том числе находящихся в глубине обороны. Медведев отметил, что оборонная промышленность страны активно занимается модернизацией соответствующих вооружений.

    Также Медведев сообщил, что на полигоне Капустин Яр прошли очередные испытания перспективных образцов вооружения России. Он напомнил, что в апреле 2025 года на аналогичном этапе испытаний были выявлены вопросы, требующие решения, и на нынешних испытаниях были представлены результаты этой работы.

    Кроме того, Медведев предложил обсудить вопросы развития системы противовоздушной обороны и повышения эффективности средств противодействия беспилотникам. Он отметил, что усовершенствованные образцы вооружений должны обеспечить более широкие возможности для ведения борьбы с объектами противника на значительном удалении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев изучил на полигоне Капустин Яр современные средства поражения для артиллерии и беспилотных аппаратов, заявил о появлении «новой маски» нацизма в мире и подчеркнул абсолютный иммунитет Владимира Путина от зарубежных судов.

    Комментарии (6)
    18 октября 2025, 18:47 • Новости дня
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    @ Анастасия Петрова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решения президента США Дональда Трампа и их последствия могут оказаться еще более тяжелыми для Европы, однако предстоящий саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги уже испортил настроение в Брюсселе, Париже, Берлине и Лондоне, считает сенатор Совфеда Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале отметил, что еще несколько дней назад премьер-министр Эстонии Кая Каллас надеялась на восстановление единства ЕС и США по Украине, как это было при администрации бывшего президента США Джо Байдена, но эти ожидания не оправдались.

    Сенатор подчеркнул, что между Трампом и Байденом существует принципиальная разница: «Трамп не Байден и им не станет. Он много раз об этом говорил сам, и в Европе это знали, но надеялись на чудо: а вдруг?». Кроме того, по словам сенатора, Россия продемонстрировала такую устойчивость в военной и экономической сферах, которую невозможно игнорировать – и Трамп это заметил.

    Еще один фактор, на который обратил внимание Пушков, заключается в идейных противоречиях между евролибералами и Трампом. Сенатор отметил, что европейские либералы и американские демократы выступают за «либеральную диктатуру», поддерживают множественные гендеры и присутствие трансгендеров в женском спорте, тогда как Трамп занимает противоположную позицию. По его словам, евролибералы – это те же американские демократы, только живущие на другом континенте.

    Пушков также напомнил о недавних настроениях европейских либералов, которые «мечтали о смерти Трампа» и поддерживали Камалу Харрис, несмотря на ее очевидную, по его мнению, бездарность. Сенатор заверил, что Трамп не забыл об этом отношении к себе.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    19 комментариев


    Ранее испанская газета El Pais со ссылкой на несколько источников в ЕС сообщила, что в кулуарах Европейского союза будущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште считают серьезным вызовом для Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа. Венгерский министр иностранных дел Сийярто обсудил с помощником президента России Ушаковым подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    Комментарии (7)
    19 октября 2025, 11:20 • Новости дня
    Дмитриев назвал стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Дмитриев назвал стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    @ Lance Cpl. Kendrick Jackson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство тоннеля между Аляской и Чукоткой, который может связать Россию и США, возможно реализовать менее чем за 8 лет при бюджете до 8 млрд долларов, написал в X спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    По его словам, строительство тоннеля между Россией и США может обойтись менее чем в 8 млрд долларов, передает «Коммерсант». Дмитриев подчеркнул в X, что тоннель «Путина-Трампа» длиной 113 километров мог бы соединить Америку и Афроевразию, став символом единства.

    Дмитриев отметил, что при использовании традиционных технологий стоимость проекта могла бы превысить 65 млрд долларов. Однако современные методы компании The Boring Company Илона Маска, по его словам, способны существенно снизить затраты.

    По оценке Дмитриева, строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской займет менее восьми лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский фонд прямых инвестиций начал обсуждение строительства тоннеля через Берингов пролив. Дмитриев заявил о начале сроков разработки проектной документации по этому тоннелю на Аляску. Проект тоннеля из России в Америку получил новый шанс на реализацию.

    Комментарии (17)
    18 октября 2025, 19:45 • Новости дня
    WP: Американцы начали отказываться от гражданства США по политическим мотивам

    WP: Все больше американцев отказываются от гражданства США из-за политики

    WP: Американцы начали отказываться от гражданства США по политическим мотивам
    @ Ron Sachs/CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Каждый год от пяти до шести тысяч граждан США официально отказываются от американского гражданства. Ранее причиной такого шага чаще всего становились налоги, но теперь все большую роль играют политические мотивы – растущее недовольство ситуацией в стране и возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

    Как пишет The Washington Post, все больше американцев, живущих за рубежом, решают «порвать» с родиной окончательно. Многие из них называют свой шаг «разводом» с США. Процедура не быстрая и необратимая: человеку нужно явиться в американское посольство, принести клятву об отказе от гражданства и заплатить сбор в размере 2 тыс. 350 долл. После этого он навсегда теряет право жить и работать в Соединенных Штатах.

    Одним из таких стал житель Лондона, который признался, что подал заявление на отказ от гражданства сразу после победы Трампа на выборах в 2024 году. «Я просто не мог поверить, что треть американцев снова выбрали человека, осужденного за преступления. Для меня это стало последней каплей», – рассказал он.

    По данным юристов, специализирующихся на подобных делах, США – одна из немногих стран мира, где налоги взимаются не по месту проживания, а по гражданству. Это вынуждает американцев, даже живущих за рубежом, ежегодно подавать налоговую декларацию, но при этом еще и платить местные налоги в стране проживания. Многие банки в Европе и Азии отказываются работать с американскими клиентами из-за жестких требований Вашингтона.

    Однако теперь к налоговым неудобствам добавилось политическое разочарование. Согласно исследованию международной консалтинговой компании Greenback, почти половина американцев, проживающих за границей, в 2025 году всерьез задумывались об отказе от гражданства. 61 % из них называет причиной налоги, а 51% – недовольство политическим курсом США.

    Пандемия COVID-19 и последовавшие за ней ограничения вызвали большие очереди в американских посольствах. Из-за наплыва заявлений некоторые адвокаты советуют своим клиентам обращаться в посольства США в не самых популярных у американцев странах Европы – например, на Мальте или в Чехии, где срок ожидания меньше.

    Среди тех, кто решил отказаться от гражданства, есть и «случайные американцы» – люди, родившиеся в США у иностранных родителей, но всю жизнь прожившие за границей. Для них отказ от американского паспорта – скорее формальность.

    Однако для многих других этот шаг становится личной драмой. «Это странное чувство – стоять с поднятой рукой и произносить клятву, в которой отказываешься от части своей идентичности», – призналась 41-летняя Эбби из Лондона, оформившая отказ от гражданства в латвийском посольстве США.

    Адвокаты предупреждают: решение это необратимое. «Политика и президенты приходят и уходят, но с Америкой вторых браков не бывает», – отмечает юрист из Лондона Дженис Флинн. Несмотря на это, поток «уставших американцев» не сокращается. Многие уверены, что страна, которую они когда-то покинули, больше не существует – и возвращаться туда им уже некуда.

    Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что за первые шесть месяцев 2025 года на гражданство Британии подали заявления 4 125 американцев, что стало рекордом.

    Комментарии (5)
    19 октября 2025, 11:38 • Новости дня
    WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над ДНР

    The Washington Post: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над ДНР

    WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над ДНР
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин настаивал на передаче России полного контроля над Донецкой областью как условии прекращения конфликта, пишет The Washington Post (WP).

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом потребовал от Киева передать полный контроль над Донецкой областью как условие прекращения военных действий, передает The Washington Post.

    В ходе переговоров с Путиным Трамп не поддержал публично российское требование по ДНР, пишет WP. После встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме он заявил: «Пора прекратить убийства и заключить сделку! Достаточно крови, пусть оба объявят победу, пусть история рассудит!»

    Источники утверждают, что представитель Трампа Стив Уиткофф на переговорах акцентировал внимание украинской делегации на том, что ДНР – преимущественно русскоязычный регион, что, по мнению европейских дипломатов, является аргументом в пользу Москвы. При этом отмечается, что сам Зеленский и многие украинцы ранее говорили на русском, однако с 2014 года в стране усилилось использование украинского языка.

    Американская администрация готовит новую встречу Трампа и Путина, которая пройдет в Будапеште. В подготовке участвует госсекретарь Марко Рубио. Киев приветствовал предстоящий саммит и поддержал призыв Трампа к перемирию на текущих линиях фронта, одновременно требуя гарантий безопасности от США и Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Axios заявило об удивлении украинской делегации после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Дональд Трамп сообщил о намерении обсудить свою беседу с Путиным с Владимиром Зеленским. Трамп назвал свою беседу с президентом России продуктивной.

    Комментарии (36)
    18 октября 2025, 17:51 • Новости дня
    Минпромторг опроверг слухи об ограничениях отсрочки по утильсбору
    Минпромторг опроверг слухи об ограничениях отсрочки по утильсбору
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прорабатывается возможность отсрочки всех положений по новым правилам расчета утильсбора на легковые машины, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

    Сообщения о том, что отсрочка вступления в силу новых правил расчета утильсбора распространятся только на тех, кто купил машину до 12 сентября, не соответствуют действительности, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    По поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта. Предлагаемые изменения не затронут именно тех импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы, указали в министерстве.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доходы федерального бюджета России от утильсбора в 2025 году сократятся на 440 млрд рублей. Итоговая сумма поступлений составит 1,1 трлн рублей.

    До этого первый вице-премьер Денис Мантуров инициировал перенос срока введения новых правил расчета утильсбора, изначально запланированных на 1 ноября.

    Комментарии (9)
    19 октября 2025, 14:51 • Новости дня
    Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии

    Сийярто: Политики ЕС попытаются сорвать саммит России и США в Венгрии

    Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что большинство политиков Евросоюза сделают все возможное, чтобы сорвать намеченный саммит лидеров России и США в Будапеште.

    По словам Сийярто, большинство политиков Евросоюза попытаются помешать проведению саммита между Россией и США в Будапеште, передает РИА «Новости».

    Глава МИД Венгрии уверен, что европейские лидеры не заинтересованы в мире, а заинтересованы в продолжении войны, поэтому сделают все возможное в ближайшие недели или дни, чтобы саммит не состоялся.

    Он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается единственным политиком в Европе, который смог наладить отношения на основе взаимного уважения с президентами России и США, что и стало причиной выбора Будапешта площадкой для встречи.

    Сийярто также подчеркнул, что почти все страны Евросоюза, кроме Словакии и Венгрии, придерживаются провоенной политики, рассматривают конфликт на Украине как свой собственный, готовятся к военному режиму, вооружают Украину и финансируют ее за счет европейских граждан. Венгрия же, по его словам, организует саммит ради поиска мира.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    19 комментариев

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал Венгрию безопасной площадкой для переговоров с Россией.

    Газета El Pais расценила возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.

    Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.

    Вопрос о логистике полета Владимира Путина в Венгрию для встречи с Дональдом Трампом остается открытым.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 09:02 • Новости дня
    Золотой запас России вырос до 282 млрд долларов
    Золотой запас России вырос до 282 млрд долларов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стабильный рост цен на золото за последние два года позволил России увеличить стоимость своих золотых резервов более чем в два раза – до 282,1 млрд долларов, следует из анализа данных ЦБ.

    Рост стоимости золотого запаса России произошел благодаря динамике мировых цен на золото, передает РИА «Новости». На 1 октября 2023 года в хранилищах Банка России находилось золота на сумму 140,5 млрд долларов, а на 1 октября 2025 года эта сумма выросла до 282,1 млрд долларов.

    Причиной такого роста стало ралли на рынке золота – за этот период цены на драгметалл увеличились более чем в два раза, с 1,8 тыс. до 4,3 тыс. долларов за тройскую унцию. В физическом выражении запасы уменьшились на 0,2 млн тройских унций, что эквивалентно примерно 6,2 тонны: на 1 сентября в резервах находилось 74,8 млн тройских унций или 2326,5 тонны.

    Доля золота в резервах России на начало октября составила 39,5%. Валютная часть резервов за этот же период выросла лишь на 0,6%, достигнув 431,1 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость золота поднялась выше 4360 долларов за тройскую унцию. Золото на бирже установило новый исторический рекорд. Серебро дорожает быстрее золота.

    Комментарии (18)
    19 октября 2025, 15:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил неприемлемость требования Трампа поделить Донбасс по линии фронта

    Эксперт Бордачев: Требования Трампа противоречат референдумам в Донбассе и Новороссии

    Эксперт объяснил неприемлемость требования Трампа поделить Донбасс по линии фронта
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны войти в состав России в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов в 2022 году. Потому территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от России и Украины заключить мир по линии фронта.

    «Прекращение СВО по нынешней линии боевого соприкосновения невозможно в первую очередь потому, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году были проведены референдумы, согласно которым все четыре региона выразили желание войти в состав России», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Соответственно, входить в состав России все четыре исторических региона должны в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов. Такие условия соответствуют как российским законам, так и международным нормам. Сейчас эти границы не совпадают с линией боевого соприкосновения. Потому требование Трампа поделить территории неприемлемо для Москвы», – детализировал аналитик.

    Ранее издание The Washington Post сообщило со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в четверг потребовал, чтобы Киев полностью отказался от контроля над ДНР.

    На следующий день после беседы с Путиным Трамп провел встречу в Белом доме с Владимиром Зеленским, по итогам которой заявил: «Следует остановиться по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все слишком усложнится – вы никогда не сможете разобраться».

    «Обе стороны должны разойтись по домам, вернуться к своим семьям, прекратить убийства – и на этом все. Остановиться прямо сейчас на линии фронта. Я сказал это Зеленскому, я сказал это Путину», – добавил американский лидер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в июне прошлого года поставил точку в разговорах про возможную заморозку конфликта на линии соприкосновения, подразумевающую сохранение российских территорий под украинской оккупацией.

    Комментарии (6)
    19 октября 2025, 03:10 • Новости дня
    В посольстве России в Боготе рассказали о просьбах родственников наемников ВСУ

    Посольство РФ в Боготе рассказало о запросах от родственников наемников ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В российское посольство в Боготе продолжают обращаться родственники колумбийских наемников ВСУ с просьбами помочь с репатриацией тел и поиском пропавших, рассказал временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин.

    В российское посольство регулярно поступают обращения родственников колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ. Люди просят содействия в возвращении тел погибших и помощи в поиске пропавших без вести наемников, сообщил дипломат РИА «Новости».

    Он уточнил, что всем обратившимся рекомендуется направлять подобные запросы в консульский отдел посольства Колумбии в Москве.

    «Судьбы всех «солдат удачи», отправляющихся «на заработки» на стороне ВСУ, бесславны и предельно схожи. Все они без исключения используются киевским режимом в качестве пушечного мяса, чьи интересы никого не волнуют, а о каких-либо правах и вовсе не идет и речи. Конец таких 'вояжей' иностранцев на Украину, как правило, трагичен», – заявил Дорохин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военный сообщил о прибытии двух тысяч колумбийских наемников на территорию страны. Власти Колумбии решили запретить наемничество для своих граждан. Российский военный рассказал, как ВСУ убили колумбийца, попытавшегося сдаться российским войскам.

    Комментарии (14)
    19 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете
    L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В привычном ироничном тоне итальянский портал L'Antidiplomatico оценил итоги поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Белый дом, отметив, что итоги поездки можно назвать полной капитуляцией: ни ракет, ни санкций, ни разрешения на удары вглубь России.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что надеется «закончить войну», не думая о «Томагавках». В начале встречи он дал понять журналистам, что считает атаку на Россию с применением американского оружия вглубь территории эскалацией. Он не хочет заходить так далеко. Так стало ясно, что его позиция противоположна видению Зеленского, отмечает портал L'Antidiplomatico.

    «Единственной картой, которую ему [Зеленскому] удалось разыграть в ходе публичной встречи, стала карта обмена: он предложил США ноу-хау для укрепления индустрии беспилотников в обмен на ракеты. Президент США дал краткий ответ: украинские беспилотники очень хороши, но ничего похожего на наши самолеты нет», – говорится в материале.

    Автор статьи указывает на одну важную деталь, которую Трамп раскрывает на пресс-конференции после переговоров с Зеленским, он подчеркивает, что ракеты Tomahawk – американское оружие, которое служит США, а раздача его другим странам лишает Вашингтон сдерживающей силы. Не говоря о том, что у Трампа могут быть собственные планы на эти ракеты на фоне эскалации с Ираном и Венесуэлой.

    «Он [Зеленский] не только возвращается домой ни с чем, но и вынужден принять условия, выдвинутые Белым домом: «Мы должны остановиться там, где находимся сейчас, Трамп прав». Значительная неудача после того, как в очередной раз было заявлено об ударах вглубь России, украинской наступательной инициативе и отвоевании собственных территорий», – резюмирует автор.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    19 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский приезжал в Вашингтон с намерением обсудить с Трампом вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Но после беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США, отметив, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Комментарии (3)
    Главное
    Российские войска освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    Зеленский заявил, что не будет ничего «дарить» России
    МИД Германии отозвал посла из Грузии после обвинений Тбилиси
    Пекин обвинил АНБ США в кибератаке на Национальный центр службы времени
    Замгубернатора Вологодской области стал участником драки в Петербурге
    В Госдуме предложили составить список лекарств для лишения водительских прав

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Перейти в раздел

    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    «Снова ощущаю радость. Это один из эффектов реабилитации ветеранов»

    «Страх спасает, рефлексы помогают удержать концентрацию внимания. Природа не зря его придумала». Ветеран спецоперации Артем Бельский из Хабаровского края рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как боевые действия перевернули его представление о человеческих отношениях – и как собака и компьютерные игры помогли в реабилитации после возвращения с фронта. Подробности

    Перейти в раздел

    Всю Европу загонят в армию

    «Только призывная армия позволит вести большую, изнурительную войну на истощение». Такими словами эксперты комментируют назревший в Евросоюзе раскол по поводу того, нужно ли возрождать всеобщую воинскую повинность – и объясняют, почему Европа готовится к такому типу войны, которого более никогда не будет. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации