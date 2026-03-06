Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?9 комментариев
Средства ПВО России сбили восемь беспилотников за 12 часов
Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны.
По информации из канала ведомства в Max, шесть БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, по одному – над территориями Курской и Брянской областей.
В ночь на пятницу над Россией уничтожили 83 украинских БПЛА.
Ранее украинские БПЛА сбросили боеприпасы на мирных жителей у магазина в Алешках, погибли два человека, 12 пострадали.