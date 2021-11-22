Клад времен заката Римской империи нашли в верховьях Оки

Внушительный клад древнеримских монет, недавно обнаруженный в верховьях Оки, помог лучше понять связи этого региона с великими империями античности, рассказали специалисты из России и Польши.

Клад из 140 монет, обнаруженный осенью этого года археологами музея-заповедника «Куликово поле» в лесу в десяти километрах от центра Тулы, – одна из самых северо-восточных находок позднеримских бронзовых монет, считают специалисты. Все они отчеканены в конце IV – начале V вв. В последние десятилетия, по словам ученых, археологи и кладоискатели-любители обнаружили в регионе четыре клада того периода, но в каждом из них было не более 20 монет, передает РИА «Новости».

Название племени, жившего на Верхней Оке в ту эпоху, до нас не дошло. Для античных географов оно было одним из сотен варварских племен, живших вдали от имперских границ. Археологи обозначают его как мощинскую культуру, по названию Мощинского городища, раскопанного на берегу реки Пополта в Калужской области.

В тот период полноценного денежного обращения у варваров еще не было, уверены историки. Мелкая бронзовая монета могла иметь хождение у варваров в областях вдоль римских границ, но как она попала в верховья Оки, за тысячу километров от окраин Империи? Объяснить это торговлей нельзя, считают ученые, – такие отдаленные территории не были в орбите торговых интересов древних римлян.

Специалисты подозревают, что монеты принесли местные жители, нанимавшиеся в армии римлян и византийцев. Начиная с правления Константина Великого в начале IV века, варвары активно привлекались на военную службу не только на границах, но и во внутренних регионах Империи.

«Такие наемники назывались «федератами». Платили им не только золотыми, но и бронзовыми монетами. Кто-то из наемников с Оки, видимо, приберег эту бронзу на случай возвращения в Империю. То есть это не награбленные сокровища, а скорее оставшиеся в кармане монетки, которые у нас могут оставаться после путешествий», – рассказал ученый секретарь музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов.

Клад, по мнению ученых, относится к началу Великого переселения народов, стартом которого считается переход гуннов через Дон в 375 году. Разбитые ими готы, жившие в северном Причерноморье, как считалось ранее, ушли на запад. Однако теперь, по словам ученых, все больше свидетельств того, что часть готов двинулась на восток или северо-восток, а потому есть вероятность, что именно они принесли на Оку эти монеты.

Весь клад состоит из мелких монет весом 1-2 грамма. Монеты такого типа, по словам специалистов музея-заповедника «Куликово поле», – стандартная для позднего Рима и Византии «мелочь», которую чеканили по несколько миллионов штук ежегодно. Бронзовыми или медными были монеты с наименьшим номиналом, а наиболее ценными были золотые солиды весом около 4,5 граммов.

Право чеканить монеты в империи имели многие города, но общий стиль при этом, как правило, сохранялся. Место выпуска обычно фиксировалось на реверсе монеты, то есть с обратной стороны от изображения правителя. Восстановить эту информацию в случае сильной порчи монеты помогают современные методы нумизматики.

«Технологии сегодня позволяют обнаруживать на монетах незаметные глазу детали, исследовать их поверхность на наноуровне, анализировать с помощью искусственного интеллекта. Происхождение металла может прояснить химический анализ рентгено-флюоресцентным методом или, например, методом рентгенопротонного излучения», – рассказал адъюнкт Факультета археологии Варшавского университета Кирилл Мызгин.

На территориях варварской Европы наиболее распространены были не медные монеты IV века, а серебряные – римские денарии, которые массово выпускались в I – III вв.

Хотя жалование легионера часто могло составлять меньше денария в день, к варварам это серебро попадало в огромных количествах в качестве гаранта безопасности границ. Обычные варварские клады содержат две-три сотни монет, но есть и находки вплоть до девяти тысяч денариев, весящие несколько десятков килограммов серебра.

Монеты в силу своей мобильности и долговечности, по словам ученых, были одним из самых популярных товаров древности. Благодаря этому и легкости датировки они часто оказываются для историков ключом к пониманию событий и тенденций прошлого.

«Находки монет могут указывать на политические и экономические реалии, которые не сохранились в письменных источниках. Недавний пример – наша догадка об области расселения «боранов», сильного, но малоизвестного племени III века, разграбившего богатый римский Трапезунд в современной Турции. Аномально высокая концентрация отчеканенных там монет в небольшой области между Днепром и Северским Донцом позволила, как мы считаем, найти место жительства этого племени, по-видимому, относящегося к германцам», – рассказал Мызгин.

В «нецивилизованных» культурах монеты могли стать элементом украшения или утвари с особыми статусными или магическими функциями. Так, на Украине и в Польше в последнее время было обнаружено огромное количество золотых римских монет, отчеканенных в основном при императоре Траяне Деции около 249-251 гг., практически все из которых имели отверстия для подвешивания.

Историки связывают это с поражением римлян в битве с варварской коалицией возле города Абритус в современной Болгарии в 251 году. Казна погибшего императора досталась победителям, и как минимум несколько тысяч золотых монет стали памятными амулетами.

Ранее дети во Франции нашли два килограмма золота во время игры со старыми простынями.