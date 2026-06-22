Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.2 комментария
Варшава засекретила дела об активном шпионаже украинских спецслужб в Польше
Польские правоохранительные органы ведут скрытые разбирательства в отношении агентов Киева, чтобы избежать публичного дипломатического скандала с государством-союзником.
Варшавские прокуроры расследуют факты незаконной деятельности разведки соседней страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Rzeczpospolita.
«Польские прокуратуры ведут расследования по делам о шпионаже в пользу Украины», – заявили источники издания в спецслужбах. Обвинительные заключения намеренно засекречены властями ради защиты имиджа союзников.
Польская контрразведка фиксирует резкую активизацию украинских агентов. По информации офицеров, за последние годы штаты оперативных центров при посольствах выросли в два или три раза. Службы Киева сейчас признаны наиболее активными на польской территории.
Отношения между странами заметно охладились в конце мая. Причиной стало участие Владимира Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров запрещенных в России экстремистских организаций ОУН*-УПА* Андрея Мельника.
На прошлой неделе польский президент Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого Орла за героизацию националистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА Андрея Мельника. Позже президент Украины присвоил отдельному центру специальных операций имя героев УПА. После этого польский лидер Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ