ЕС пообещал Киеву пятый транш доходов от замороженных активов России

Tекст: Дарья Григоренко

Фон дер Ляйен отметила, что ЕК приняла решение направить очередную часть доходов от замороженных российских средств на поддержку Украины, передает ТАСС.

«3 августа Еврокомиссия получила 1,4 млрд евро, полученных в виде доходов от реинвестирования заблокированных активов ЦБ РФ за первое полугодие 2026 года», – отмечается в заявлении политика.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что эти средства предоставят Киеву для продолжения боевых действий против России. Она добавила, что это уже пятый подобный перевод, а общая сумма выплат составила 8 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Европейская комиссия передала Киеву четвертый транш доходов от замороженных российских активов.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз планирует направить дополнительное финансирование на создание украинских беспилотных аппаратов после недавних ударов по оборонным предприятиям в Киеве.

В конце июня Еврокомиссия выделила Киеву первый транш на закупку беспилотников в размере 3,9 млрд евро вместо изначально обещанных 5,9 млрд.