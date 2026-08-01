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Лихачев поблагодарил экипаж Delphinus за помощь морякам теплохода «Янина»
Глава Росатома Алексей Лихачев выразил благодарность интернациональному экипажу судна Delphinus во главе с капитаном – гражданином Египта, которые помогли морякам теплохода «Янина», атакованного ВСУ.
По словам Лихачева, капитан, «несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят», передает РИА «Новости».
Глава Росатома также подчеркнул, что, несмотря на происходящие в мире изменения, морское братство остается неизменной и вечной ценностью.
Руководитель госкорпорации также отметил действия вертолетчиков Черноморского флота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, контейнеровоз «Янина» в Черном море затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска. На помощь тонущему теплоходу пришло судно Delphinus. Delphinus подняло на борт 16 моряков. Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота.
Эксперт Александр Перенджиев заявил о сознательном выборе Украиной судна, принадлежащего структуре Росатома, в качестве цели атаки и о прицельном ударе по атомной отрасли.