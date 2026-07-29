Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.2 комментария
Зеленский заявил об исключении вопроса Крыма из переговоров
Зеленский: Судьба Крыма не обсуждается на мирных переговорах
Судьба Крыма не является предметом текущих обсуждений, касающихся завершения конфликта на Украине, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что вопрос о будущем Крыма не поднимается в рамках переговоров о прекращении огня, передает «Газета.Ru».
«Жаль, но нет. Или пока нет. Но посмотрим. Земля очень важна. Это наша территория. Это наша история. Но самое главное – не потерять людей», – сказал Зеленский в интервью Fox News.
Ранее Зеленский отмечал, что ситуация вокруг полуострова кардинально изменила его отношение к давним знакомым из России. По его словам, те, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией, перестали быть для него людьми.
Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела неонацистскую риторику в словах Владимира Зеленского о крымчанах. Ранее Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения территорий.
Переселенцы с Украины призвали Зеленского прекратить спекуляции о российском статусе Крыма.