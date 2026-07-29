Рособоронэкспорт сообщил о выходе на мировой рынок новейшей ракеты для Су-57Э

Рособоронэкспорт вывел на мировой рынок новую ракету для Су-57Э

Tекст: Вера Басилая

Компания «Рособоронэкспорт» начинает продвижение на зарубежные рынки новой авиационной ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-СДМ, передает РИА «Новости».

Боеприпас разработан и производится корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». Ракета предназначена для экспортных истребителей пятого поколения Су-57Э, но после доработки может применяться на других российских самолетах и интегрироваться в иностранные авиакомплексы.

«У нее увеличены дальность пуска, энерговооруженность двигательной установки, эффективность применения и улучшены аэродинамические характеристики. Кроме того, в ракете введен пассивный канал радиолокационной головки самонаведения, что дает полную скрытность, высокую точность наведения, эффективность в режиме «выстрелил и забыл», а также устойчивость к помехам», – заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Авиационная ракета РВВ-СДМ способна поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники в любое время суток, даже в условиях радиоэлектронного противодействия. Она может уничтожать цели на высотах от 15 метров до 25 километров, летящие со скоростью до трех Махов. Боеприпас оснащен активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, инерциальной системой управления и линией радиокоррекции.

В настоящее время иностранным партнерам для оснащения Су-57Э предлагаются ракеты малой дальности РВВ-МД2, средней дальности РВВ-СДМ и большой дальности РВВ-БД. В состав вооружения также входят ракеты класса «воздух-поверхность» Х-38МЛЭ, крылатые ракеты Х-69, противорадиолокационные Х-58УШКЭ, противокорабельные Х-35УЭ и управляемые авиабомбы КАБ-250ЛГ-Э и УПАБ-1500Б-Э.

Ранее Алжир стал первым иностранным покупателем экспортной версии российского истребителя Су-57Э.

«Рособоронэкспорт» заключил несколько контрактов на продажу данного самолета пятого поколения.

Новейшую машину презентовали на Международной выставке вооружения Defence Services Asia в Малайзии.