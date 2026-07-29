В ЕК усомнились в получении Украиной всех заявленных 10 млрд евро из SAFE

Ренье: ЕК сомневается, что Киев получит заявленные 10 млрд евро из SAFE

Tекст: Дарья Григоренко

На брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что сумма для Украины из программы SAFE остается ориентировочной, передает РИА «Новости».

«Оценка в 10 млрд евро из остатков основана на многих факторах, как факт, что некоторые кредитные соглашения еще не были подписаны», – подчеркнул он.

Ренье указал на затруднения в согласовании кредитных соглашений с Венгрией и Италией. По его словам, из-за этого вполне вероятно, что не весь бюджет SAFE в 150 млрд евро будет распределен между странами Евросоюза.

Представитель Еврокомиссии добавил, что регламент программы предусматривает второй раунд подачи заявок на кредиты, если останутся нераспределенные средства. При этом он не уточнил, из каких именно источников Киев получит 10 млрд евро, даже в случае полного согласования кредитных соглашений.

Программа SAFE (Security Action for Europe) была запущена в мае 2025 года и предусматривает до 150 млрд евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщило о провале встречи Урсулы фон дер Ляйен с Китом Стармером после отказа Британии платить до 6,5 млрд евро за участие в оборонной программе SAFE.

Урсула фон дер Ляйен собирается согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари анонсировал перевод Киеву 9,1 млрд евро первого транша из этого кредита в первой половине июня 2026 года.