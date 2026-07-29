Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Украинские дроны атаковали эвакуируемых пенсионеров в Константиновке
От удара украинских FPV-дронов пострадали два пожилых жителя Константиновки
В ходе вывода мирного населения из освобожденной Константиновки беспилотники вооруженных сил Украины нанесли удар по гражданским, ранив пожилую пару.
Украинские FPV-дроны атаковали мирных жителей во время их эвакуации из Константиновки в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». В результате удара пострадали два пенсионера.
Заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Рэбит» рассказал подробности инцидента.
«Сталкивались вот буквально недавно… при выводе двух пенсионеров: бабушки 49-го года рождения и дедушки 47-го года рождения. То есть сами понимаете, какой возраст. По ним отработали FPV-дроны, ранили обоих. Наши парни оказали им помощь. Слава Богу, оба живы», – сообщил военный.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска полностью освободили Константиновку в начале июля.
Военнослужащие организовали эвакуацию мирных жителей с помощью беспилотников.
Украинские дроны целенаправленно атаковали группу беженцев при выходе из опасной зоны.