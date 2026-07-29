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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украина должна лишиться выхода к морю

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    38 комментариев
    29 июля 2026, 13:54 • Новости дня

    Ураганный ветер повалил десятки деревьев в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ливень со шквалистым ветром обрушился на Московскую область, повалив десятки деревьев, сообщил представитель экстренных служб.

    «При прохождении циклона 28 июля в 20 муниципальных образованиях Подмосковья было повалено более 70 деревьев», – заявил собеседник РИА «Новости».

    Наиболее сильные порывы ветра зафиксировали в Одинцовском городском округе. Там рухнули сразу 16 деревьев. По данным спасателей, на регион обрушился ливневый дождь с градом.

    В Волоколамске упавшая сосна перекрыла движение транспорта на улице Партизан. В деревне Сапегино несколько берез оборвали электрические провода. В Софьино тяжелый ствол полностью загородил выезд из населенного пункта.

    Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места происшествий. Спасатели распилили стволы бензопилами, убрали крупные ветви и полностью восстановили автомобильное движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной сильный ветер повалил более 2 тыс. деревьев в столичном регионе и Самарской области.

    Прошлым летом мощный циклон обрушил свыше 100 деревьев на территории Подмосковья. Из-за этой непогоды без электричества остались 73 подмосковных поселка.

    27 июля 2026, 04:28 • Новости дня
    Выживший на Эльбрусе боснийский альпинист назвал причину трагедии

    Выживший на Эльбрусе альпинист Адилович: Главной причиной стал неверный прогноз

    Tекст: Катерина Туманова

    Трагедия во время восхождения на Эльбрус произошла из-за неверного прогноза погоды, а не из-за слабой подготовки команды, которая обладала достаточным опытом, заявил спасенный боснийский альпинист Харис Адилович.

    Группа была хорошо подготовлена, однако природные условия оказались значительно суровее ожидаемых, заявил Адилович. Трудности у группы начались с самого старта. Отсутствовал гид, а один из участников начал замерзать едва ли не на старте, поэтому первая связка решила вернуться, рассказал он «Известиям».

    «Вторая связка продолжила подъем, но примерно через 100–150 м мы тоже решили отказаться от восхождения. Когда мы закрепили перила на участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация еще хуже. Мы приняли решение возвращаться», – добавил альпинист.

    Все участники восхождения имели большой опыт и хорошо знали друг друга, уточнил Адилович. В Боснии и Герцеговине альпинисты тренируются почти каждые выходные благодаря близости гор, уточнил он.

    «Поэтому дело не в недостаточной подготовке. Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды», – подытожил спортсмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарегистрированная группа альпинистов на седловине Эльбруса не смогла самостоятельно спуститься и попросила о помощи спасателей. Иностранные туристы приехали из Боснии и Герцеговины. Спасатели обнаружили  тела погибших на высоте 5100 метров. Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели туристов на Эльбрусе.

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    28 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    Мощное землетрясение обрушилось на японский остров Кюсю

    На японском острове Кюсю зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные подземные толчки на юго-западе Японии спровоцировали угрозу цунами для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю, передает РИА «Новости». Подземные толчки произошли на юго-западе страны в 16.27 по местному времени (10.27 мск).

    По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров. Ведомство оперативно выпустило предупреждение об угрозе цунами. Опасность затронула побережье залива Ариакэ и акваторию моря Яцусиро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

    Месяцем ранее из-за сильных подземных толчков на севере острова Хонсю власти объявили угрозу цунами.

    В конце прошлого года на севере страны сейсмологи зафиксировали мощные толчки магнитудой 7,6.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    27 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Губернатор назвал число поврежденных ураганом домов в Ростовской области

    Губернатор сообщил о повреждении кровель 110 домов в Ростовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Ураганный ветер, обрушившийся на Ростовскую область в минувшую субботу, нанес серьезный ущерб инфраструктуре региона, повредив крыши более сотни многоквартирных домов.

    Последствия разгула стихии в Ростовской области оказались масштабными. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max рассказал о ходе восстановительных работ и оценке причиненного ущерба.

    «Продолжается оценка ущерба от природной стихии. В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь – в Ростове», – написал Слюсарь.

    Сильный ураган прошел по территории области 25 июля. Шквалистый ветер повалил множество деревьев, сорвал кровли со зданий и привел к обрывам линий электропередачи.

    За медицинской помощью обратились более 50 жителей региона, 11 из которых, в том числе один ребенок, были госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ураганный ветер вызвал проблемы с энергоснабжением в 15 районах Ростовской области.

    Власти Ростова-на-Дону ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В результате разгула стихии пострадали 13 жителей административного центра.

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    28 июля 2026, 13:36 • Новости дня
    Люди оказались под завалами рухнувшего из-за землетрясения ТЦ в Японии

    Торговый центр частично обрушился после землетрясения на японском острове Кюсю

    Tекст: Мария Иванова

    В префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло частичное разрушение здания коммерческого комплекса, в результате чего посетители оказались заблокированы под обломками.

    Мощные подземные толчки привели к обрушению конструкций второго этажа в комплексе Aeon Mall Kumamoto. Около 200 человек экстренно эвакуировали на парковку, передает РИА «Новости».

    Очевидцы сообщили в пожарные службы о звуке взрыва и появлении белого дыма. На кадрах телевизионной съемки видно обрушение внешней стены, разрушение части крыши и зияющее отверстие в кровле.

    Днем на юго-западе страны власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро, создав оперативный штаб при канцелярии премьер-министра.

    Стихия вызвала пожары, разрушения жилых домов и дорожной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, при этом сбоев в работе местных атомных электростанций не выявлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Менее чем через час в этом же регионе зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

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    27 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Муниципальный режим ЧС ввели в Азовском районе Ростовской области

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне последствий непогоды в Ростовской области муниципальный режим ЧС ввели в Азовском регионе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Max-канале.

    «Муниципальный режим ЧС дополнительно введён в Азовском районе, сохраняется в Ростове, Волгодонском и Чертковском районах. В четырех муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности», – написал он.

    Слюсарь уточнил, что восстановительные работы в регионе больше суток ведутся в области электро- и водоснабжения.

    «Электроснабжение восстановлено в домах половины жителей области, которые столкнулись с отключением электроэнергии. Восстановлена работа более 70% повреждённых линий и подстанций», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ураганный ветер вызвал проблемы с энергоснабжением в 15 районах Ростовской области. Сильный ливень привел к отключению тяговой подстанции в самом городе. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды.


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    28 июля 2026, 12:37 • Новости дня
    Серия разрушительных землетрясений в Японии привела к десяткам пострадавших

    От мощных землетрясений на юго-западе Японии пострадали более 50 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В японской префектуре Кумамото на острове Кюсю в результате серии сильных подземных толчков получили травмы более 50 местных жителей.

    Днем 28 июля на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, передает РИА «Новости». Очаг сейсмического события находился на глубине 10 километров. Для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро была объявлена угроза цунами.

    Менее чем через час после первого удара стихии последовал еще один толчок магнитудой 6,1.

    Телеканал NHK со ссылкой на местные власти уточнил, что в городе Хикава пострадали около десяти постояльцев дома престарелых. Всего травмы получили более 50 человек. Зафиксированы пожары, а также повреждения жилых домов и дорожной инфраструктуры.

    В итоге за два часа в пострадавшем районе произошло 27 афтершоков магнитудой от 2,1 до 6,1. Сбоев в работе атомных электростанций на территории региона не выявлено.

    Правительство Японии оперативно развернуло штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра. Метеорологи предупредили о риске повторных толчков мощностью до семи баллов в течение ближайшей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю п  роизошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Серия сильных сейсмических ударов спровоцировала обрушения зданий и пожары.

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    27 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Жертвами аномальной жары в Испании стали более 3,8 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордное за 65 лет потепление в Испании спровоцировало массовую гибель людей и разрушительные лесные пожары, уничтожившие около 150 тысяч гектаров территории.

    Свыше 3,8 тыс. человек скончались в королевстве в 2026 году на фоне экстремально высоких температур, передает ТАСС.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес озвучил эти данные во время выступления в Мадриде. Он уточнил, что лесные пожары выжгли около 150 тыс. гектаров земель, при этом погибли 13 человек.

    «Цифра погибших из-за жары в Испании достигает, согласно оценкам, более 3,8 тыс. человек», – подчеркнул премьер.

    Климатический кризис сильнее всего бьет по наименее защищенным слоям населения, добавил политик. Пожилые люди, дети, работники на открытом воздухе и граждане с хроническими заболеваниями оказались под наибольшим ударом стихии.

    Первая половина текущего года признана самой теплой за последние 65 лет. Июнь занял второе место среди самых жарких первых месяцев лета за всю историю наблюдений, уступив лишь показателям 2025 года.

    Ранее сообщалось, что июньский зной в Испании унес жизни порядка 900 человек.

    Избыточная смертность из-за погодных аномалий в странах Западной Европы составила чуть больше 14 тыс. человек.

    Масштабные лесные пожары вынудили более 115 тыс. испанцев покинуть свои дома.

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    28 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    В Татарстане из-за сильного ветра более тысячи человек остались без света

    Tекст: Вера Басилая

    Шквалистый ветер порывами до 22 м/с повредил кровли зданий и повалил деревья в нескольких районах Татарстана, временно лишив электроэнергии свыше тысячи потребителей и два детских лагеря, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

    Порывы ветра достигали 22 м/с, нанеся урон жилым домам и хозяйственным постройкам, сообщает в Max ГУ МЧС по Татарстану.

    В Аксубаевском районе ветер частично сорвал шифер с крыш двух частных домовладений и пяти сараев. На территории Казани, а также в Чистопольском, Арском и Аксубаевском районах упало 12 деревьев.

    Непогода спровоцировала частичное отключение света в Лениногорском, Чистопольском, Альметьевском и Высокогорском районах. Временно без электричества находились 1079 абонентов. Под удар стихии также попали детские оздоровительные лагеря «Ровесник» и «Солнышко», которые оперативно перевели на резервные источники питания.

    На данный момент последствия аварий устранены. По информации Сетевой компании, электроснабжение полностью восстановлено, отключенных потребителей в регионе больше нет.

    В апреле 2024 года сильный ветер повредил кровли нескольких зданий в Буинском районе Татарстана.

    Несколькими днями ранее ураган вызвал проблемы с энергоснабжением в Ростовской области.

    Накануне губернатор этого региона Юрий Слюсарь сообщил о повреждении крыш более сотни многоквартирных домов.

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    28 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Мощный природный пожар перекрыл крупную автомагистраль в США

    Лесной пожар привел к закрытию более 100 километров трассы в США

    Tекст: Мария Иванова

    Стихийное бедствие на границе Орегона и Айдахо парализовало движение транспорта и вынудило власти объявить срочную эвакуацию 500 жителей городка Хантингтон.

    Огонь охватил территорию площадью почти 186 кв. километров на границе штатов Орегон и Айдахо, передает РИА« Новости».

    Возгорание, получившее название Fox Fire, стремительно распространяется из-за жаркой и ветреной погоды. Локализовать пламя пока не удалось даже частично.

    «Пожар Fox Fire привел к закрытию 113 километров межштатной автомагистрали», – сообщается в публикации. Стихия бушует всего в 19 километрах от городка Хантингтон с населением около 500 человек. Власти выпустили приказ о немедленной эвакуации всех местных жителей.

    Позже движение транспорта по трассе восстановили. Однако департамент транспорта штата Орегон предупредил водителей о высокой вероятности новых перекрытий, поскольку очаг остается активным. Известно, что при исполнении обязанностей один пожарный получил травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Калифорнии объявили массовую эвакуацию населения из-за крупных лесных пожаров.

    Месяцем ранее стихийное бедствие в Джорджии и Флориде уничтожило свыше 120 жилых домов.

    В прошлом году неизвестный мужчина открыл стрельбу по тушившим возгорание пожарным в штате Айдахо.

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    27 июля 2026, 12:53 • Новости дня
    Мощное землетрясение произошло на севере Чили

    Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали на севере Чили

    Tекст: Мария Иванова

    Сейсмологи зарегистрировали мощные подземные толчки с эпицентром недалеко от города Сан-Педро-де-Атакама на глубине более ста километров.

    Сейсмическое событие магнитудой 5,4 произошло в южноамериканской республике, передает РИА «Новости».

    По данным специалистов Национального сейсмологического центра Университета Чили, толчки зафиксировали в 11.57 по московскому времени.

    Эпицентр стихии располагался в 77 километрах к юго-западу от населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама. Очаг землетрясения находился на глубине 114 километров.

    В настоящее время информация о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7.

    В ноябре прошлого года подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали у северного побережья страны.

    В сентябре того же года сейсмологи зарегистрировали землетрясение силой 5,6 балла около чилийского города Альто-Осписио.

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    28 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Сильное землетрясение потрясло побережье Мексики

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья мексиканского штата Чьяпас

    Tекст: Мария Иванова

    Подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы в Тихом океане недалеко от южного побережья североамериканской страны.

    Эпицентр сейсмического события находился в 113 километрах к юго-западу от мексиканского города Сьюдад-Идальго, передает РИА «Новости». Очаг залегал на глубине 12,4 метра.

    Специалисты зарегистрировали колебания земной коры в понедельник в 23:35 по местному времени. По московскому времени толчки произошли во вторник в 8:35.

    Сведения о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших местных жителях к настоящему моменту не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,0.

    В мае у побережья мексиканского штата Оахака сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0.

    В начале года национальная сейсмологическая служба проинформировала о землетрясении магнитудой 6,5 в районе Сан-Маркоса.

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    28 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Режим ЧС из-за паводка введен в Тюмени и Тюменском округе

    Губернатор Тюменской области Моор ввел режим ЧС из-за сильного паводка

    Tекст: Вера Басилая

    Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Тюмени и Тюменском округе на фоне паводка, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

    Моор объявил о новых мерах безопасности на фоне продолжающегося наводнения. По его словам, ситуация с паводком остается напряженной, уровень воды в Туре продолжает расти, составляет 877 сантиметров.

    «В связи с этим сегодня с 12.00 в Тюмени и Тюменском округе вводится режим ЧС регионального уровня», – заявил губернатор в Max.

    Весной прошлого года власти Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации в пяти населенных пунктах.

    В начале мая губернатор региона Александр Моор расширил зону действия особого положения до пятнадцати муниципалитетов.

    Спустя две недели руководство субъекта распространило эти меры на четыре поселка Викуловского района.

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    28 июля 2026, 11:31 • Новости дня
    Японию сотрясли два мощных землетрясения менее чем за час

    Землетрясения магнитудой 7,1 и 6,1 произошли на японском острове Кюсю

    Tекст: Мария Иванова

    Менее чем через час после первого мощного подземного толчка на юго-западе Японии зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 6,1.

    Главное метеорологическое агентство Японии зафиксировало землетрясение магнитудой 6,1 на острове Кюсю, передает РИА «Новости».

    Подземные толчки произошли в 17.08 по местному времени (11.08 мск). Очаг располагался на небольшой глубине в префектуре Кумамото.

    До этого в этом же районе произошло более мощное землетрясение магнитудой 7,1. В связи с этим было объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Подземные толчки тогда зафиксировали около 16.27 по местному времени, а очаг залегал на глубине около 10 километров.

    Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Для координации действий и сбора данных о последствиях стихии правительство Японии создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра.

    Оператор станций Kyushu Electric Power Company сообщил, что сбоев в работе АЭС на острове Кюсю не выявлено. «Первый и второй энергоблоки АЭС «Сендай», а также четвертый энергоблок АЭС «Генкай» продолжают работу в обычном режиме. Третий энергоблок АЭС «Генкай» находится на плановом техническом обслуживании», – заявили в компании.

    В июне из-за сильных подземных толчков в Токио сработала экстренная мобильная сигнализация. В апреле премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила в экстренном порядке оценить ущерб от очередного сейсмического события.

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    28 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    Мощные подземные толчки разрушили дома на японском острове Кюсю

    Серия сильных землетрясений привела к пожарам и разрушениям на юго-западе Японии

    Tекст: Мария Иванова

    На юго-западе Японии зафиксировали два сейсмических удара, которые спровоцировали обрушения зданий, пожары, перебои с электричеством и угрозу цунами.

    Стихия обрушилась на префектуру Кумамото, где произошло два землетрясения, передает РИА «Новости».

    Местные телеканалы показали кадры с поврежденными дорогами, разрушенными жилыми домами и сильными пожарами. В ряде районов пропало электричество, а для побережий заливов Ариакэ и Яцусиро объявили угрозу цунами.

    Японское правительство экстренно сформировало оперативный штаб. Генеральный секретарь кабмина Минору Кихара озвучил распоряжение премьер-министра Санаэ Такаити: «Необходимо как можно скорее установить масштабы ущерба, тесно взаимодействовать с местными властями и, исходя из принципа приоритета человеческой жизни, всеми силами правительства заниматься спасением пострадавших и другими неотложными мерами».

    Власти привлекли полицию, пожарных и военных к поисково-спасательным работам. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Специалисты не выявили сбоев в работе атомных электростанций, расположенных в зоне стихийного бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

    Менее чем через час сейсмологи зафиксировали в этом же регионе повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

    Месяцем ранее сильные подземные толчки поразили восточное побережье префектуры Иватэ.

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    28 июля 2026, 06:20 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал облачную погоду в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Днем в столице ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, а воздух прогреется до комфортных летних значений, сообщили в Гидрометцентре России.

    В дневные часы температура в городе составит от 25 до 27 градусов тепла, указали в Гидрометцентре, передает ТАСС.

    В Подмосковье столбики термометров покажут от 23 до 28 градусов. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой. Южный ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

    При грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке около 743 миллиметров ртутного столба. В ночь на среду в столичном регионе похолодает до 12 градусов.

    На прошлой неделе метеорологи обещали в столице температуру воздуха до плюс 25 градусов и дождь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня синоптики спрогнозировали повышение температуры в столице до 28 градусов тепла.

    В середине прошлого месяца Гидрометцентр предупредил москвичей о небольших кратковременных дождях.

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    Шведской разведке хочется срочно понять Россию

    Еще одно соседнее с Россией государство в срочном порядке реформирует разведывательные структуры. Почему Швеция недовольна работой своей военной разведки, зачем ей теперь понадобился ее гражданский аналог и что происходящее означает для нашей страны? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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