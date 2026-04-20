В Японии повысили магнитуду мощного землетрясения до 7,5
Из-за сильных подземных толчков на севере японского острова Хонсю объявили угрозу цунами и начали эвакуацию десятков тысяч местных жителей.
Метеорологическое агентство Японии пересмотрело оценку магнитуды землетрясения на северо-востоке страны, повысив ее с 7,4 до 7,5, передает РИА «Новости».
Эпицентр стихии находился в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Очаг сейсмического события залегал на глубине десять километров.
Максимальная сила подземных толчков достигла отметки пять с плюсом по принятой в стране семибалльной шкале. В связи с природным катаклизмом власти объявили угрозу цунами.
На данный момент максимальная высота волны у побережья префектуры Иватэ составила 80 сантиметров. В этом же регионе объявили эвакуацию как минимум для 20 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японские энергетические компании начали проверку состояния атомных электростанций.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясения у побережья южных Курил и в префектуре Нагано.
В декабре прошлого года власти объявляли эвакуацию из-за подземных толчков магнитудой 7,6 на севере страны.