Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 500 долларам

Цены на газ в Европе выросли до 500 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги с резкого повышения, передает РИА «Новости«.

На открытии сессии котировки подскочили на 9,2%, составив 516,4 доллара за тысячу кубометров. Вскоре показатель достиг максимума в 520,4 доллара, прибавив 10,1% к расчетной цене предыдущего дня.

Накануне выходных газовые котировки падали почти на 10%. Это произошло после заявления главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который сообщил: «Проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня в Ливане». Однако новый виток напряженности вокруг переговоров США и Ирана вновь подстегнул цены.

Резкий рост стоимости энергоресурсов начался после обострения конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены взлетели на 59% по сравнению с февралем, впервые с 2023 года превысив 600 долларов. Исторический максимум был зафиксирован в начале весны 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, котировки газа резко обвалились из-за сообщений о временном перемирии. Затем срыв американо-иранских переговоров в Исламабаде привел к заметному подорожанию голубого топлива.

После этого стоимость энергоносителя на европейских биржах опустилась до 550 долларов за тысячу кубометров.