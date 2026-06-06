  • Новость часаПесков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русский язык обязательно победит
    6 июня 2026, 12:12 Мнение

    Русский язык обязательно победит

    Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Слава Богу, мы не украинцы и не какие-нибудь там французы. За русским языком – правда.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов

    писатель

    Россия собралась пополнить резервы на триллион рублей
    Петербург подвергся массированной атаке беспилотников
    Песков заявил о нежелании США танцевать танго с Россией
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО

    Нам всегда говорили, что русский язык – это наше все. Примерно как Пушкин. И никто с этим не спорил. Разве какой-то другой язык смог охватить пространства от Дуная до Хабаровска и Сахалина, стать родным для больших и малых народов? Разве не на русском языке написаны литературные произведения, ставшие мировым каноном романа, рассказа, пьесы? Русский язык стал первым языком, прозвучавшим в космосе. На нём говорили и писали великие учёные, изменившие мировую науку.

    Русский язык объединил Евразию, превратил людей разных этносов в один сильный народ, который сумел повернуть вспять европейское нашествие во главе с Гитлером. Слова из русского языка, связанные с освоением пространства («степь», «тайга», «тундра», «верста», «спутник», «луноход», «планетоход», «космонавт» и др.) прочно вошли в мировые языки.

    Позиции русского языка всегда были так сильны и неоспоримы, что нам казалось, что русскому языку ничего не угрожает. Как, например, памятникам Пушкина. Но вот пришло время, и памятники Пушкину демонтировали в Риге и Вильнюсе, Запорожье и Николаеве, Харькове и Житомире, Чернигове и Кривом Роге… Русскую речь стали теснить в Прибалтике и Молдавии. За нее стали убивать на Украине.

    Интересно, что создатель литературного русского языка, день рождения которого мы сегодня отмечаем, имел вполне определенное мировоззрение. Будучи правнуком арапа Петра Великого, он не очень-то жаловал расистов и националистов всех мастей. Пушкин оставил нам свои суждения о «рабстве негров посреди образованности и свободы», об «индийских племенах, древних владельцах земли», о «явной несправедливости, ябеде и бесчеловечии американского Конгресса».

    Пушкин утверждал, что «озлобленная Европа нападает на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветою». Пушкин изобразил Мазепу, пытавшегося с помощью шведов оторвать Украину от России, изменником и предателем. Расисты-националисты – как украинские, так и европейские и американские – и вправду должны его ненавидеть. Но дело, конечно, не только в великом русском поэте. Дело в самом языке. Приходя на пространства Евразии, он принимал на себя роль языка-посредника; дарил другим народам кириллицу; приобщал к сокровищам русской и мировой культуры. При этом он не уничтожал, не зачищал под корень, не лез вперед на солдатских штыках и полицейских дубинках.

    Никто не спорит о значении французского или немецкого для мировой культуры, но где народы, жившие во Франции и Германии и говорившие на других языках? Их безжалостно офранцузили и онемечили. Много ли языков и народов сохранилось в Северной Америке и Австралии? Много ли индейцев и австралийских аборигенов говорят сейчас на родных языках? Завоеватели-англосаксы проводили политику, направленную на отказ туземных народов от родной культуры и языка. Они отнимали у родителей детей и переучивали их в интернатах, где за использование «примитивных языков» строго наказывали. Создавая потом свои семьи, эти несчастные люди уже не использовали родную речь, которую слышали в детстве.

    Русский язык не связан с подобными преступлениями, и на нем нет клейма насильника, убийцы, работорговца. Русский язык и его путь – убедительное свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства. В этом смысле само существование русского языка и русской культуры неприятно не только для украинских нацистов, но и для их французских, немецких, английских, американских, брюссельских покровителей. Оказывается, можно было и так. Отсюда планы расчленения непохожей на них России и попытка «отмены русской культуры» (довольно жалкая, правда, по своим итогам).

    Конечно, не только внешние вызовы угрожают сейчас русскому языку. Когда-то Алексей Ремизов опасался, что русский язык изменится под влиянием европейских грамматик, французского и немецкого синтаксиса, а потому призывал вернуться к «природному русскому ладу», который он видел в творчестве протопопа Аввакума. Сам Ремизов старался быть проводником голосов народа, сохранившихся в фольклоре и древнерусской литературе. Сейчас, конечно, времена изменились, и вызовы выросли многократно.

    Русскому языку угрожает уже не столько чужая грамматика и все увеличивающийся разрыв с древнерусской речью, сколько постепенный отход от грамматических правил и норм, связанный с общим падением образования и культуры. Другой угрозой является засилье иностранной лексики, которую привносят в язык представители бизнеса, маркетинга, поп-культуры, сферы цифровых технологий и т.д. Изнутри же русский язык атакует неграмотность, иногда принимающая особые формы, которые предполагают намеренное нарушение норм орфографии («олбанский язык»).

    Впрочем, есть и хорошие новости. В июле 2025 года президент России подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, а годом ранее заработал Совет по поддержке русского языка. Предлагаемые меры условно можно разделить на а) охранительные и б) стимулирующие. В рамках охранительных мер предполагается сократить использование иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке.

    Также предполагается борьба с ненормативной лексикой в публичном пространстве и искажением норм русского языка в рекламе и телепрограммах. На уровне стимулирующих мер государство собирается поддерживать русский язык за рубежом, продвигать русский в качестве языка межнационального общения на постсоветском пространстве, усиливать русистику, расширять программы стажировок для зарубежных специалистов. По поручению Путина разработана учебная программа для вузов «Русский язык как государственный». Предполагается, что вузы будут открывать самостоятельные факультеты русского языка и русской литературы.

    Конечно, здесь не обойтись и без новых учебников. В эпоху засилья иноагентов взгляды последних продвигались в том числе через школьные учебники и хрестоматии. Вспомним, например, включенную в некоторые издания печально известную «сказку» Салтыкова-Щедрина «Богатырь», в которой тяжело больной писатель желчно и с презрением высказался о русском народе и его истории. Чтобы уберечься от подобных ошибок, нужна единая линейка учебников. Собственно, работа над этим уже идет. И в новый школьный учебник литературы в параграф о крылатых выражениях включены слова новых героев, наших современников (например, слова лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья!»)

    Меры по поддержке русского языка, действительно, назрели. Ведь русский язык – сам по себе идеология. Через него новым поколениям передается русский дух и русский характер. Но что особенно радует в этих программах – в них нет и намека на то насилие, с помощью которого западные народы продвигали свои языки. Тот же июльский указ президента призван не только укрепить позиции русского языка, но и «защитить языковое многообразие страны», а меры по поддержке русского языка соседствуют с мерами по поддержке языков малых народов.

    Как сказал кто-то из великих, выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Слава Богу, мы не украинцы и не какие-нибудь там французы. За русским языком – правда. Поэтому однажды он обязательно победит. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Путин: Воровство Западом резервов России необратимо повлияло на позиции доллара
    Греф на ПМЭФ назвал лучший инструмент инвестирования 1 млн рублей
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока
    Попытки переименовать русские вареники в украинские провалились в Польше
    Суд Москвы отказался взыскать с Пугачевой 5 млн рублей по иску о защите чести
    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку

    Россия собралась пополнить резервы на триллион рублей

    Триллион рублей сверхдоходов может положить Россия в кубышку по итогам этого года. Такой план озвучил глава Минфина Антон Силуанов. Последние четыре года Фонд национального благосостояния работал больше на поддержку бюджета и экономики. Однако Минфин хочет ужесточить бюджетное правило и вернуть опцию накопления, вместо расходования резервов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Как бороться с атаками дронов Hornet

    В последнее время в зоне спецоперации противник все чаще применяет беспилотники Hornet американского производства. По оценкам экспертов, эти аппараты обладают рядом особенностей по сравнению с традиционными беспилотниками и представляет собой серьезную угрозу в первую очередь для Новороссии и Крыма. Вместе с тем у «Хорнетов» есть и слабые места. Как можно с ними бороться? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские морские дроны начали взрывать порты НАТО

    В румынском порту города Констанца взорвался новейший украинский безэкипажный катер Sargan-3000. Он входил в группу вышедших из-под контроля дронов, поиск которых продолжается до сих пор. По одной из версий, БЭК сбился с курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. По мнению экспертов, украинские безэкипажные катера уже давно превратились в оружие террора, угрожающее гражданскому судоходству далеко за пределами зоны боев. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

    • Пентагон оставил Литву без прикрытия

      США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Перехватывающие парковки в Москве в 2026 году: тарифы, условия и адреса

      Перехватывающие парковки – специальные стоянки у станций метро Москвы, МЦК и МЦД, позволяющие оставить автомобиль бесплатно при условии пересадки на городской транспорт. В Москве работает 125 таких объектов со шлагбаумом и 10 уличных парковочных зон, есть они и в других городах России. Как опознать парковки данного типа, где именно они расположены – и каковы условия их бесплатного использования?

    • Как оформить возврат товара в магазин: права покупателя, сроки и порядок действий в 2026 году

      Закон позволяет покупателю вернуть продавцу очень многие непродовольственные товары – даже без объяснения причин. При каких условиях товар надлежащего качества может быть возвращен, какие существуют исключения из этого правила, какова процедура возврата – и что делать в случае, если продавец отказывается принимать товар назад и возвращать деньги?

    • Чемпионат мира по футболу 2026: даты, расписание, стадионы и составы групп

      Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 национальных сборных; 104 матча будут сыграны на 16 стадионах в 16 городах за 39 дней. Каковы составы турнирных групп, в какие дни будут сыграны ключевые матчи и как смотреть матчи чемпионата в России?

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации