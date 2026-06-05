США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

Ирина Алкснис
Детский труд не только вреден, но и полезен
В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.
Михаил Зайцев
США хотят задушить Китай в объятиях ИИ
Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.
Тимофей Бордачёв
К чему ведет гонка за американскими базами
Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.