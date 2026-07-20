Пожарные локализовали возгорание в мансарде дома на Страстном бульваре

Собянин: С вечера воскресенья на Москву летело более 400 дронов

Tекст: Катерина Туманова

«С 20.30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», – написал он в Max-канале.

Ранее сообщалось, что на подлете к Москве с начала суток уничтожили 79 дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. До этого аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.