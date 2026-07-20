В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.6 комментариев
Пожарные локализовали возгорание в мансарде дома на Страстном бульваре
Пожарным удалось успешно локализовать возгорание на кровле и мансардном этаже элитного жилого комплекса «Дом на Страстном бульваре» в центре российской столицы.
«Пожар локализован, тушение продолжается», – сообщил собеседник ТАСС в оперативных службах.
Специалисты продолжают работу на месте происшествия для полной ликвидации последствий инцидента.
Изначально на крыше восьмиэтажного здания на Страстном бульваре загорелись строительные материалы. Позже спасатели выявили дополнительный очаг пламени на мансардном этаже.
В итоге масштаб возгорания в элитном жилом комплексе достиг отметки в 400 квадратных метров.