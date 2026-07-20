  • Новость часаРоссия выслала итальянского военного атташе в ответ на действия Рима
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Союзников Германии пугает образ немецкой ядерной бомбы
    Захарова заявила о попытках Киева дестабилизировать нефтяные рынки
    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии
    Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке Сырского
    Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО заметили над Рижским заливом
    Европейские СМИ: Испанские футболисты отомстили Трампу
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    6 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис

    Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    11 комментариев
    20 июля 2026, 18:48 • Новости дня

    Пожарные локализовали возгорание в мансарде дома на Страстном бульваре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожарным удалось успешно локализовать возгорание на кровле и мансардном этаже элитного жилого комплекса «Дом на Страстном бульваре» в центре российской столицы.

    «Пожар локализован, тушение продолжается», – сообщил собеседник ТАСС в оперативных службах.

    Специалисты продолжают работу на месте происшествия для полной ликвидации последствий инцидента.

    Изначально на крыше восьмиэтажного здания на Страстном бульваре загорелись строительные материалы. Позже спасатели выявили дополнительный очаг пламени на мансардном этаже.

    В итоге масштаб возгорания в элитном жилом комплексе достиг отметки в 400 квадратных метров.

    20 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    По факту массированной атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
    По факту массированной атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
    @ Борис Морозов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Расследование массированного удара украинских боевиков по Москве и области начали в Следственном комитете, произошедшее квалифицировано как террористический акт, сообщили в ведомстве.

    Следственный комитет России завел уголовное дело после масштабной атаки вооруженных сил Украины на столичный регион, передает РИА «Новости».

    «Возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в Московском регионе», – заявили в СК.

    Расследование направлено на установление всех обстоятельств очередных террористических актов.

    В ночь с воскресенья на понедельник над Россией сбили 381 украинский дрон.

    С вечера воскресенья на подлете к Москве уничтожили более 400 беспилотников ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года следователи также возбуждали дело о теракте из-за налета беспилотников на столицу.

    Комментарии (11)
    20 июля 2026, 05:13 • Новости дня
    Собянин: С вечера воскресенья на Москву летело более 400 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о нескольких сотнях дронов ВСУ, которые с вечера воскресенья летели в сторону Москвы, большую часть силы ПВО нейтрализовали на подлете к городу.

    «С 20.30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», – написал он в Max-канале.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве с начала суток уничтожили 79 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. До этого аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.

    Комментарии (7)
    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил от «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 08:18 • Новости дня
    Мирошник пообещал «отдельный» ответ за атаку дронов на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что большая часть из 400 БПЛА, летевших на Москву была нейтрализована на дальних подступах, за покушение на столицу будет «отдельная благодарность» ВСУ.

    «Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик», – заявил Мирошник в Telegram-канале, комментируя ночную атаку беспилотников.

    Мирошник подчеркнул, что «400 дронов – это огромная армада, способная закрыть все небо», однако российская противовоздушная оборона успешно разобрала эту атаку. За покушение на столицу, по его словам, последует «отдельная благодарность» со стороны России.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин более 400 вражеских беспилотников летели в направлении Московского региона, большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве.

    Комментарии (4)
    20 июля 2026, 04:43 • Новости дня
    На подлете к Москве с начала суток уничтожено 79 дронов ВСУ

    На подлете к Москве с начала суток уничтожено 79 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 79 дронов ВСУ с начала суток, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Отражена атака ещё 21 беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 4.21.

    До этого сообщалось, что у Москвы были сбиты 43 дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. До этого аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.


    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Против гулявшей голой по столичным магазинам блогерши начали проверку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московская полиция задержала девушку, снимавшую откровенные видео без одежды прямо в одном из магазинов на Волоколамском шоссе, в отношении нее начали доследственную проверку, сообщил источник в правоохранительных органах.

    В отношении создательницы контента инициировали разбирательство по статье о развратных действиях, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Проводится доследственная проверка по статье «Развратные действия», – сообщил собеседник агентства.

    Накануне стражи порядка задержали блогершу Анастасию Брагину.

    Сотрудники столичного главка МВД обнаружили в интернете видеоролики нарушительницы. Предварительно установлено, что подозреваемая находилась полностью обнаженной в торговой точке.

    Ранее блогершу Диану Шурыгину отправили в следственный изолятор. В середине июня ее обвинили в незаконном обороте порнографических материалов.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    На подлете к Москве ликвидированы 43 дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве ликвидированы еще 43 дрона, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Двадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале.

    До этого, в 3.12 Собянин сообщал о 12 уничтоженных БПЛА, а через 20 минут – о еще 11 дронах.

    Всего с начала дня на подступах к столице силы ПВО сбили 58 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.

    Комментарии (0)
    19 июля 2026, 23:55 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы

    Аэропорты Домодедово и Жуковский ограничили работу с рейсами

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации в Max-канале сообщил о том, что аэропорт Домодедово работает с рейсами по согласованию, а Жуковский ввел временные ограничения полетов.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Статус  рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.  

    При этом аэропорт Жуковский (Раменское) объявил о временных ограничениях полетов ради безопасности пассажиров и экипажей самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье силы ПВО перехватили 140 украинских беспилотников. Днем в воскресенье российские военные сбили 161 дрон ВСУ за 12 часов.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Крупный пожар охватил старинное здание в центре Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    в Малом Казенном переулке в Москве в старинном двухэтажном доме вспыхнул пожар на площади 250 квадратных метров.

    Информацию о происшествии подтвердили представители городских экстренных служб, передает РИА «Новости».

    «Произошло возгорание здания старой постройки по адресу: Малый Казенный переулок, дом 5, строение 3», – сообщил собеседник агентства.

    По предварительным данным, пламя охватило около 250 квадратных метров. Для оперативной ликвидации огня на место происшествия направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны.

    В мае на востоке Москвы вспыхнул масштабный пожар в здании хостела. В феврале спасатели эвакуировали двадцать пять человек из горящего восьмиэтажного дома.

    В начале прошлого года на севере столицы загорелось реконструируемое двухэтажное здание.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 00:52 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел в режим работы с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал в Max-канале о переходе аэропорта Внуково на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации предупредили о том, что возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье силы ПВО перехватили 140 украинских беспилотников. Днем в воскресенье российские военные сбили 161 дрон ВСУ за 12 часов.


    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 03:05 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили за 12 минут 15 дронов на подлете к Москве, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Чуть ранее Собянин сообщил о восьми уничтоженных дронах.

    Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье силы ПВО перехватили 140 украинских беспилотников. Днем в воскресенье российские военные сбили 161 дрон ВСУ за 12 часов.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 15:22 • Новости дня
    Площадь пожара в московском ЖК увеличилась до 400 квадратных метров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштаб возгорания в элитном жилом комплексе «Дом на Страстном бульваре» в центре столицы увеличился, достигнув отметки в 400 квадратных метров.

    В оперативных службах подтвердили, что огонь охватил значительную территорию здания в центре столицы, передает ТАСС.

    «Площадь пожара составляет приблизительно 400 кв. метров», – сообщил собеседник агентства. Информацию об увеличении масштабов происшествия официально подтвердили в пресс-службе МЧС России.

    Предварительной причиной инцидента называют возможное нарушение норм противопожарной безопасности во время проведения строительных работ. Специалисты также намерены рассмотреть и другие версии возникновения чрезвычайного происшествия.

    Изначально на крыше восьмиэтажного здания на Страстном бульваре загорелись строительные материалы. Позже площадь возгорания под кровлей жилого комплекса увеличилась до 200 квадратных метров.

    В мае масштабный пожар вспыхнул в хостеле на востоке столицы.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Синоптик сообщила о надвигающихся на Москву грозах и ливнях

    Синоптик Макарова сообщила о надвигающихся на Москву грозах и ливнях

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями, при этом в восточных районах Подмосковья пройдут сильные дожди, сопровождаемые порывистым ветром, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

    «Зона атмосферного фронта будет во вторник определять погоду. В Москве и Московской области она ожидается облачная с прояснениями», – сообщила Макарова, передает ТАСС.

    По словам специалиста, на востоке Подмосковья прогнозируются кратковременные, но местами сильные дожди. В некоторых районах возможны грозы. Максимальная температура воздуха в столице достигнет 26 градусов, а по области столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов.

    Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. При грозе его порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за гроз. В мае синоптики также предупреждали жителей столичного региона о надвигающейся непогоде.

    До этого метеорологи вводили аналогичный режим из-за ливней с сильными порывами ветра.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 08:49 • Новости дня
    Репетитор попался на краже 1 тыс. евро у семьи ученика в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой преподаватель из Красноярска втерся в доверие к семье в столице и попытался вынести из их квартиры конверт с деньгами в размере 1000 евро, но был пойман с поличным, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Инцидент произошел в центре Москвы на Петровском бульваре, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    24-летний репетитор полгода занимался с подростком и за это время успел изучить привычки семьи, заметив, что двери часто остаются открытыми, а ключи от сейфа лежат на видном месте.

    «Развязка наступила рано утром. Подростка разбудил шум, а отец, приехавший по звонку сына, застал «учителя» прямо у сейфа с конвертом в руках. Попытка оправдаться и сделать вид, что он «просто зашел», не помогла – все зафиксировала камера видеонаблюдения», – добавили в МВД.

    Украденные 1000 евро уже возвращены законным владельцам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже, ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, а полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне столичные полицейские задержали похитившего сбережения из сейфа подростка курьера мошенников.

    В марте другой злоумышленник под видом проверки вскрыл болгаркой хранилище в московской квартире.

    В прошлом году подмосковный школьный учитель обманным путем похитил почти миллион рублей у родителей учеников.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    Московский пенсионер отдал мошенникам золото на 30 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве 59-летний мужчина поверил телефонным аферистам и приобрел в банке золотые слитки общим весом два с половиной килограмма, сообщили в ГУ МВД по столице.

    Правоохранительные органы задержали 21-летнюю жительницу столицы, которая работала курьером у телефонных аферистов, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Девушка забрала у обманутого москвича драгоценный металл и спрятала его в тайнике по указанию куратора преступной схемы.

    Злоумышленница была задержана на улице Анны Михайловой.

    Потерпевший рассказал полицейским, что ему регулярно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств. Они убедили мужчину купить золото на сумму более 30 млн 600 тыс. рублей для «обеспечения безопасности финансов».

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержанная находится под арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае другой московский пенсионер потерял более 71 млн рублей из-за действий аферистов. Месяцем ранее пожилой москвич купил золотые слитки для передачи курьерам телефонных мошенников.

    В конце апреля лжесотрудники портала «Госуслуги» обманули 80-летнюю женщину почти на 40 млн рублей.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 11:10 • Новости дня
    Дело о поджоге железнодорожного шкафа подростком в Москве передали в суд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице местного несовершеннолетнего жителя отправили под суд по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге за вознаграждение в криптовалюте, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

    Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Новой Москвы, обвиняемого в поджоге на железной дороге, направлено в суд, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Подростку инкриминируют совершение теракта группой лиц по предварительному сговору.

    Следствие установило, что в сентябре 2025 года обвиняемый согласился на предложение неизвестного в мессенджере за деньги.

    Инцидент произошел на 15-м километре перегона Бирюлево-Товарная – Чертаново. Фигурант облил бензином железнодорожный шкаф, поджег его и скрылся, отправив видеоотчет куратору.

    За выполнение задания он получил около 8 тыс. рублей в криптовалюте. Подозреваемого задержали на станции Москва-Павелецкая, сейчас он находится под стражей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года следователи предъявили этому подростку обвинение в террористическом акте.

    В марте правоохранители направили в суд похожее дело двух калужских школьников. В начале июля Следственный комитет предупредил о росте случаев вербовки детей через мессенджеры.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Одессе вспыхнул пожар после серии мощных взрывов
    Минздрав сообщил о госпитализации 25 человек после атаки БПЛА в Шебекино
    Власти Польши потребовали от Киева призвать украинцев к порядку
    Новый премьер Британии Бернем пообещал продолжить поддержку Киева
    Проработавшим от 25 лет учителям решили присваивать звание «Ветеран труда»
    Напавший на русскоязычных туристок в Грузии заявил о «провокации»
    Путин учредил в России День хоккея

    Запад распространяет фейки о Газпроме

    Акции Газпрома на этой неделе поставили антирекорд. Они упали до минимального за 20 лет уровня. Даже в 2008 году, когда случился мировой финансовый кризис, такого обвала не было. И он не соответствует прибылям, которые генерирует компания. Что же случилось и кто виноват в таком антирекорде? Одной из причин эксперты называют фейковые новости западных СМИ. Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

    Перейти в раздел

    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем китайцы загнали в пустыню американский эсминец

    Американская разведка обнаружила очередную копию корабля ВМС США, построенного в китайской пустыне. Интересен даже не сам факт появления данного макета, а то, насколько детально он проработан. Зачем Китай создает копии кораблей американского флота, почему именно в пустыне – и почему копия эсминца «Арли Берк» воссоздана настолько подробно? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Когда новый премьер развалит Британию

      Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил от «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

    • Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

      Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

    • Иран приготовил главный удар по США

      На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации