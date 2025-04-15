По факту убийства 15-летней дочерью отца в Москве завели уголовное дело

Tекст: Алексей Дегтярев

Согласно версии следствия, мужчина вступил в конфликт со своей 20-летней дочерью, он хотел оформить на нее кредит, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Он взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону дочери, попав ей по ладони. В этот момент его другая дочь-подросток ударила ему ножом в область шеи. Мужчина умер на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, изъято орудие преступления.

Отмечается, что, согласно предварительной информации, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял в отношении них насилие.

Начат допрос дочерей погибшего. Планируется установить все обстоятельства и мотивы, способствовавшие произошедшему.

Напомним, в Москве девочка-подросток убила своего отца, по данным СК, мужчина в этот момент замахивался ножом на ее сестру.

Отмечалось, что таким образом мужчина пытался заставить дочь оформить кредит. Источники сообщали, что погибший имел судимости за нападение на полицейского и хранение наркотиков.