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По факту убийства 15-летней дочерью отца в Москве завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после убийства девочкой-подростком собственного отца в столице, сообщили в Следственном комитете России.
Согласно версии следствия, мужчина вступил в конфликт со своей 20-летней дочерью, он хотел оформить на нее кредит, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Он взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону дочери, попав ей по ладони. В этот момент его другая дочь-подросток ударила ему ножом в область шеи. Мужчина умер на месте.
Следователи осмотрели место происшествия, изъято орудие преступления.
Отмечается, что, согласно предварительной информации, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял в отношении них насилие.
Начат допрос дочерей погибшего. Планируется установить все обстоятельства и мотивы, способствовавшие произошедшему.
Напомним, в Москве девочка-подросток убила своего отца, по данным СК, мужчина в этот момент замахивался ножом на ее сестру.
Отмечалось, что таким образом мужчина пытался заставить дочь оформить кредит. Источники сообщали, что погибший имел судимости за нападение на полицейского и хранение наркотиков.