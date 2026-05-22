В Москве после масштабной реконструкции открылся Ленинградский вокзал

В Москве после масштабной реконструкции открыли Ленинградский вокзал

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров торжественно запустили работу Ленинградского вокзала после комплексной реконструкции, передает РИА «Новости». Масштабное обновление прошло в рамках федерального проекта развития Центрального транспортного узла. Работы по модернизации начались в августе 2024 года.

«Площадь трех вокзалов – это крупнейший транспортный узел нашей страны. Сегодня через него проходит 350 тыс. пассажиров», – заявил градоначальник во время церемонии. Он добавил, что с началом строительства вокзала высокоскоростной магистрали Москва – Петербург пассажиропоток вырастет почти до 500 тыс. человек.

Следующим этапом станет реконструкция Ярославского вокзала для создания единого пересадочного контура, сообщил Собянин. Глава РЖД Белозеров отметил, что уровень комфорта на Ленинградском вокзале значительно вырос, а количество сидячих мест увеличилось в полтора раза. Теперь обновленный комплекс интегрирован в транспортный каркас города и предлагает современные форматы обслуживания.

Как сообщили в мэрии Москвы, комплексная модернизация вокзала включала в себя организацию новых выходов и входов, полную замену инженерного оборудования, ремонт кровли и фасадов, расширение пространства для пассажиров, формирование качественно новой среды обслуживания по стандартам московского транспорта с расширенным набором услуг и современными форматами торговли и общепита.

Ранее Собянин и Белозеров запустили первую очередь нового городского вокзала на месте станции Тестовская. До этого министр транспорта России Андрей Никитин рассказал о времени поездки по новой высокоскоростной магистрали от Москвы до Валдая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Российские железные дороги» анонсировали старт производства вагонов для высокоскоростных поездов.