Синоптики спрогнозировали обновление 130-летнего рекорда жары в Москве

Синоптик Леус спрогнозировал обновление 130-летнего рекорда жары в Москве
В столичном регионе на следующей неделе ожидается аномальная жара, которая может побить температурные максимумы, установленные более века назад.
Суточные рекорды тепла могут обновиться 19, 20 и 21 мая в Москве.
Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, рекорд для 20 мая держится почти 130 лет и составляет плюс 29,7 градуса.
Нынешний месяц в столичном регионе уже отметился резкими колебаниями температуры. Начавшись заморозками, к концу первой недели он поднял температуру почти до 29 градусов, а в Подмосковье показал первые плюс 30 градусов. Затем последовало похолодание до плюс 12 градусов днем.
С началом новой недели столбики термометров вновь приблизятся к 30-градусной отметке. Регион окажется на периферии барического максимума, который сделает погоду преимущественно солнечной и сухой. В понедельник и четверг воздух прогреется до плюс 28–30 градусов, во вторник и среду – до плюс 29–31 градуса. Ночью также будет тепло, до плюс 14–18 градусов.
В пятницу атмосфера над регионом станет неустойчивой, местами пройдут короткие грозовые дожди, которые немного собьют жару.
Подобная 30-градусная жара в мае в Москве бывает нечасто, лишь один раз в пять-шесть лет, отметил синоптик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологическое лето вернулось в столицу в середине мая.
Неделей ранее воздух в городе прогрелся выше 27 градусов.
Синоптик Евгений Тишковец ранее спрогнозировал 30-градусную жару на юге Подмосковья.