Синоптик спрогнозировал аномальную жару на юге Подмосковья

Синоптик Тишковец спрогнозировал аномальную жару на юге Подмосковья
В четверг на юге Подмосковья ожидается повышение температуры до 30 градусов, что станет рекордом за последние почти 60 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Евгений Тишковец сообщил, что в столичном регионе прогнозируется аномальное потепление, передает его Telegram-канал. По его словам, температура поднимется на 10 градусов выше климатической нормы, приблизившись к рекорду 1967 года.
В Москве и области ожидается переменная облачность, вечером возможны ливни, грозы и местами град. Скорость ветра при порывах достигнет девяти метров в секунду. Температура воздуха составит от 25 до 28 градусов тепла.
После пятидневного «метеорологического» лета в Центральную Россию вернутся холода.
В пятницу ожидается прохождение холодного фронта, который принесет ливни и ночные грозы, а температура опустится до 13–18 градусов.
В выходные дни погода останется ненастной и прохладной, однако с началом следующей рабочей недели температурный фон вернется к майской норме.
