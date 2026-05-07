Синоптик спрогнозировал аномальную жару на юге Подмосковья

Синоптик Тишковец спрогнозировал аномальную жару на юге Подмосковья

Tекст: Мария Иванова

Евгений Тишковец сообщил, что в столичном регионе прогнозируется аномальное потепление, передает его Telegram-канал. По его словам, температура поднимется на 10 градусов выше климатической нормы, приблизившись к рекорду 1967 года.

В Москве и области ожидается переменная облачность, вечером возможны ливни, грозы и местами град. Скорость ветра при порывах достигнет девяти метров в секунду. Температура воздуха составит от 25 до 28 градусов тепла.

После пятидневного «метеорологического» лета в Центральную Россию вернутся холода.

В пятницу ожидается прохождение холодного фронта, который принесет ливни и ночные грозы, а температура опустится до 13–18 градусов.

В выходные дни погода останется ненастной и прохладной, однако с началом следующей рабочей недели температурный фон вернется к майской норме.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал скорое наступление «черемуховых холодов».

Представитель Гидрометцентра Людмила Паршина анонсировала облачную погоду с осадками на День Победы.