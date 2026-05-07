Итальянские компании решили участвовать в ПМЭФ несмотря на давление ЕС
Итальянские предприниматели примут участие в Петербургском экономическом форуме, несмотря на усиливающееся давление Евросоюза на европейский бизнес, сообщил президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что деловое сообщество Италии будет представлено на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА «Новости».
Он отметил, что точное число компаний пока назвать сложно, однако подчеркнул: «представительство Италии на ПМЭФ будет достойное, несмотря на то, что давление в отношении европейского бизнеса ЕС только усиливает».
В состав итальянской делегации войдут как фирмы, уже работающие в России, так и компании, только планирующие выход на российский рынок.
Торрембини сообщил, что ассоциация GIM Unimpresa планирует провести круглый стол с участием представителей других европейских стран. На мероприятии планируется обсудить текущие проблемы и будущее европейского бизнеса в России, а также возможные сценарии развития после снятия санкций.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
Итальянский бизнес потерял более восьми миллиардов евро из-за антироссийских санкций Евросоюза.
До этого итальянские бизнесмены посетили Петербургский международный экономический форум инкогнито.