Парламент Венгрии одобрил заморозку изъятых денег и золота украинского банка
Венгерские парламентарии поддержали инициативу о временной заморозке средств, ранее конфискованных у украинского «Ощадбанка» , на срок до двух месяцев.
Депутаты парламента Венгрии во вторник поддержали законопроект, предусматривающий заморозку средств, конфискованных у «Ощадбанка». За принятие документа проголосовали 124 парламентария из 200, против выступили 28 человек, девять воздержались, передает РИА «Новости».
Документ позволяет оставить конфискованные деньги на территории Венгрии сроком до 60 дней. За это время будет проведено расследование, в ходе которого предстоит установить происхождение средств и цели их использования.
Трансляция голосования велась на официальном сайте венгерского парламента.
Ранее венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла.
Премьер-министр Виктор Орбан сообщил о решении оставить изъятые средства в стране до выяснения их принадлежности.
Государственный «Ощадбанк» потребовал от властей Венгрии вернуть конфискованные деньги и ценности. Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Будапешт в похищении сотрудников и краже средств.