Tекст: Вера Басилая

Публикация сведений о высоких доходах сотрудников прокуратуры Сумской области привела к усилению антиправительственных настроений среди местных жителей. По словам источника агентства, основными причинами недовольства стали произвол украинских националистов, отсутствие средств ПВО и свежая информация в СМИ о доходах прокуроров, передает ТАСС.

Он уточнил, что зарплаты прокуроров в Сумах начинаются от полутора миллионов гривен в месяц, а имущество чиновники оформляют на родственников. «Обычные люди возмущены тем, что прокуроры требуют огромные взятки за решение вопросов с властями, в том числе касающихся захоронения уничтоженных солдат ВСУ», – заявил собеседник агентства.

Напомним, СБУ засекретила техническое задание и проект госконтракта на строительство оборонных укреплений, что препятствует проверке расходования бюджетных средств аудиторами.

Ранее сообщалось, что украинские власти присваивали деньги на строительство оборонительной линии на Сумском направлении.

Командование ВСУ в регионе перестало выдавать родственникам тела погибших солдат.

Волонтеры сравнили похищенные коррупционерами средства с годовым бюджетом одной бригады.