Жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов
Обнародованные данные о колоссальных заработках работников прокуратуры спровоцировали рост протестных настроений в Сумах, сообщили в российских силовых структурах.
Публикация сведений о высоких доходах сотрудников прокуратуры Сумской области привела к усилению антиправительственных настроений среди местных жителей. По словам источника агентства, основными причинами недовольства стали произвол украинских националистов, отсутствие средств ПВО и свежая информация в СМИ о доходах прокуроров, передает ТАСС.
Он уточнил, что зарплаты прокуроров в Сумах начинаются от полутора миллионов гривен в месяц, а имущество чиновники оформляют на родственников. «Обычные люди возмущены тем, что прокуроры требуют огромные взятки за решение вопросов с властями, в том числе касающихся захоронения уничтоженных солдат ВСУ», – заявил собеседник агентства.
Напомним, СБУ засекретила техническое задание и проект госконтракта на строительство оборонных укреплений, что препятствует проверке расходования бюджетных средств аудиторами.
Ранее сообщалось, что украинские власти присваивали деньги на строительство оборонительной линии на Сумском направлении.
Командование ВСУ в регионе перестало выдавать родственникам тела погибших солдат.
Волонтеры сравнили похищенные коррупционерами средства с годовым бюджетом одной бригады.