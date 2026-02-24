Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Верхней Терсы, Любицкого, Барвиновки, Чаривного Запорожской области и Великомихайловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

Противник при этом потерял до 170 военнослужащих и четыре бронемашины.

Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии возле Ольшанки, Сенного, Бачевска, Храповщиы и Покровки Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ рядом с Красным Яром, Графским, Волчанскими Хуторами и Колодезным.

Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, четыре бронемашины, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии, в том числе американская гаубица М777, а также две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и десять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение.ю нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Моначиновки, Червоного Оскола, Боровой, Новоосиново Харьковской области, Александровки и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три бронемашины, включая американский бронеавтомобиль HMMWV, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Алексеево-Дружковки, Дружковки и Шабельковки ДНР.

Противник потерял до 115 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Новоалександровки, Водянского, Доброполья, Сергеевки ДНР, Новоподгородного и Межевой Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 335 военнослужащих, бронемашина и реактивная система залпового огня, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике

Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов.