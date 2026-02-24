Володин призвал запросить расследование по передаче Украине ядерного оружия

Tекст: Вера Басилая

Намерения Франции и Британии вооружить Киев ядерным оружием требуют незамедлительного реагирования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Володин подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Госдумы в ближайшее время.

Он отметил: «Сведения о том, что Франция и Англия готовятся вооружить Киев ядерным оружием и средством его доставки, требуют незамедлительного реагирования». Также Володин указал на необходимость парламентского расследования по данной теме.

Володин предложил подготовить обращение к парламентам Франции и Британии с предложением провести парламентское расследование для выявления должностных лиц, причастных к нарушению международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, такие действия могут привести к ядерной войне и являются недопустимыми.

Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

Основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

Совет Федерации потребовал от МАГАТЭ расследовать планы поставки ядерного оружия Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением международных обязательств.