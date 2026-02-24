Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.8 комментариев
Володин: Планы передать Киеву ядерное оружие требуют немедленного реагирования
Володин призвал запросить расследование по передаче Украине ядерного оружия
В Госдуме рассматривают подготовку обращения к парламентам Франции и Британии для расследования возможной передачи ядерного оружия Киеву, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Намерения Франции и Британии вооружить Киев ядерным оружием требуют незамедлительного реагирования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.
Володин подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Госдумы в ближайшее время.
Он отметил: «Сведения о том, что Франция и Англия готовятся вооружить Киев ядерным оружием и средством его доставки, требуют незамедлительного реагирования». Также Володин указал на необходимость парламентского расследования по данной теме.
Володин предложил подготовить обращение к парламентам Франции и Британии с предложением провести парламентское расследование для выявления должностных лиц, причастных к нарушению международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, такие действия могут привести к ядерной войне и являются недопустимыми.
Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.
Основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.
Совет Федерации потребовал от МАГАТЭ расследовать планы поставки ядерного оружия Киеву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением международных обязательств.